“آخر الرجال في حلب” نقل سورية للعالمية

رغم عدم فوز فيلم “آخر الرجال في حلب” او “الخوذ البيضاء” بجائزة في اوسكار إلا انه نجح في نقل سورية وقضيتها الى العالمية، حيث شاهده عشرات الملايين في الحفل.
كان منتج الفيلم الوثائقي السوري “آخر الرجال في الحلب” المرشح لجائزة الاوسكار، كريم عبيد قد فقد الامل “تقريبا” في حضور حفل توزيع جوائز الاوسكار، حيث ان السلطات الاميركية رفضت في البداية منحه تأشيرة دخول اميركا، التي تطبق حظر سفر على مواطني ثمان دول، ولكنه دهش بالحصول على التأشيرة نهاية فبراير الماضي لحضور حفل الاوسكار.
وعزى المنتج الموافقة على اعطائه تأشيرة دخول البلاد الى حملة الضغط الشعبي التي قادتها اكاديمية علوم وفنون السينما الاميركية التي تمنح جوائز الأوسكار.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
القاهرة – رانيا محمود: تعيش حالة من النشاط الفني هذا العام، حيث تطل على الجمهور
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد اختفاء الفنانة هويدا، ابنة الشحرورة، ا
بدأ في أبوظبي تصوير مسلسل “هارون الرشيد” من إنتاج شركة “غولدن لاين” وإخ
يبدأ الفنان المصري كمال ابورية، تصوير ديكور منزله ضمن أحداث مسلسل “بركة” بمن