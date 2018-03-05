“آخر الرجال في حلب” نقل سورية للعالمية

رغم عدم فوز فيلم “آخر الرجال في حلب” او “الخوذ البيضاء” بجائزة في اوسكار إلا انه نجح في نقل سورية وقضيتها الى العالمية، حيث شاهده عشرات الملايين في الحفل.

كان منتج الفيلم الوثائقي السوري “آخر الرجال في الحلب” المرشح لجائزة الاوسكار، كريم عبيد قد فقد الامل “تقريبا” في حضور حفل توزيع جوائز الاوسكار، حيث ان السلطات الاميركية رفضت في البداية منحه تأشيرة دخول اميركا، التي تطبق حظر سفر على مواطني ثمان دول، ولكنه دهش بالحصول على التأشيرة نهاية فبراير الماضي لحضور حفل الاوسكار.

وعزى المنتج الموافقة على اعطائه تأشيرة دخول البلاد الى حملة الضغط الشعبي التي قادتها اكاديمية علوم وفنون السينما الاميركية التي تمنح جوائز الأوسكار.