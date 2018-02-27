آخر بطاقات ممتاز «اليد» بين برقان وخيطان اليوم

كتب – خالد العنزي:

يشتعل الصراع اليوم، على آخر البطاقات المؤهلة إلى الدوري الممتاز لكرة اليد، عندما يلتقي في السادسة مساء برقان «الخامس بـ18 نقطة» مع خيطان «السادس بـ16 نقطة» على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية، ضمن مباريات اليوم الثاني للأسبوع الخامس عشر والأخير من دوري الدمج.

يسبقه في الرابعة والنصف عصراً لقاء الشباب «التاسع بعشر نقاط» مع القرين «السابع بـ14 نقطة» ، على ان تختتم المباريات في السابعة والنصف مساء بين التضامن «متذيل الترتيب دون رصيد» مع كاظمة «الثالث بـ23 نقطة».

وكانت منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدمج قد انطلقت أمس حيث فاز الفحيحيل على الساحل بنتيجة ، رافعا رصيده إلى 10 نقاط بالمركز العاشر بينما الساحل على رصيده السابق خمس نقاط بالمركز الثالث عشر.

(أكون أو لا أكون)

يعتبر لقاء برقان وخيطان اليوم، أهم وابرز مباريات الأسبوع خاصة في ظل تأهل فرق الكويت والسالمية وكاظمة والصليبخات مسبقاً إلى الدوري الممتاز وبقاء البطاقة الأخيرة التي يسعى كل الفريقان لحصدها والصعود لدوري الأضواء مع الكبار وتجنب الهبوط لدوري المظاليم «الدرجة الاولى».

أبناء خيطان بقيادة مدربهم الوطني إسماعيل عبدالقدوس يدخلون المباراة تحت شعر أكون أو لا أكون، لأن الفوز وحده هو من سيأهله الى الممتاز، بينما يكفي برقان بقيادة مدربه الجزائري محمد مسعودان التعادل ليعلن نفسه خامس كبار الدمج ويتأهل رسمياً للممتاز.

وتبدو ظروف برقان أفضل لتحقيق الفوز أو التعادل على اقل تقدير، رغم خسارته ثلاث مباريات من المباريات الأربع الأخيرة إمام كاظمة والسالمية والكويت على التوالي، إلا ان جهوزية الفريق واكتمال صفوفه بإستثناء الحارس فهد كرم والذي يعوض غيابه محمد بويابس قد تجعل الكفة تميل لصالحه، ويعول مدربه مسعودان على خبرة متعب المطيري وصالح عطوان وسعد السالم ومبارك دحل بالخط الخلفي إلى جانب مشاري العتيبي وعبدالمحسن الحرز.

إما خيطان فإنه يعاني من إصابة الحارس خالد مدوه وشطب اللاعب عبدالعزيز التراك الذي تألق مع الفريق مؤخراً، إلا ان الحارس الشاب عبدالله عبدالرزاق البلوشي اثبت علوا كعبه بعد ان ساهم بفوز فريقه بآخر أربع مباريات على القرين والتضامن والنصر والساحل.

ويدرك مدربه عبدالقدوس مدى صعوبة اللقاء وأهمية الفوز به، لذا سيعمل جاهداً لاستغلال مواطن القوة في فريقه، خصوصاً في الخط الخلفي بقيادة علي اشكناني وعبدالعزيز الفرحان وصالح الجيماز وعلي السعيد وعلى الدائرة فهد الهاجري، وإيجاد طريقة دفاعية تناسب قوة هجوم برقان وسرعة الارتداد من الدفاع للهجوم لتحقيق غايته.