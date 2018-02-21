تنطلق مساء اليوم بصالة مسرح “كيفان” عروض المسرحية الاجتماعية الكوميدية “اخر رجل بالعالم” التي يشارك في بطولتها عدد متميز من النجوم، منهم: زهرة عرفات، احلام حسن، عبدالعزيز النصار، نورة العميري، سارة القبندي، روان العلي، حنين ورندة وعدد اخر من النجوم، من تأليف واخراج عبدالله البدر، ويشرف عليها حسن البلام، الذي اكد على انه سيكون حاضرا في العمل قلبا وقالبا، والعمل من انتاج “هاف فريم” للانتاج الفني والمسرحي.

وعن المسرحية قالت زهرة عرفات: هذا العمل ينطلق من “غروب” الفنان حسن البلام، الذي يمثل اسرتي الفنية الحقيقية التي اسعد بالانتماء اليها والتعاون معها، كما ان العمل يمثل تجربة اضافية في رصيد اعمالنا المسرحية التي تتواصل بنجاح جماهيري، والعرض يمتلك روح ومواصفات عروض “غروب البلام”. أحلام حسن اعربت عن سعادتها للمشاركة في العمل وقالت: يعد خطوة متقدمة من المسرح الجماهيري، بعد سنوات من العمل في المسرح النوعي من خلال عروض المهرجانات او من خلال عملي بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، والعمل يعتمد على فكرة فانتازية حول مكان لم يتبق به الا النساء، بالاضافة الى رجل واحد، حيث تبدأ مجموعة من الاحداث في اطار كوميدي جميل.

بدوره قال عبدالعزيز النصار: الصديق عبدالله عرض علي فكرة العمل منذ فترة طويلة وسرعان ما اعجبت به، والمسرحية بها الكثير من القيم الاجتماعية، ولا اريد كشف تفاصيل العمل، واترك المتعة للجمهور.

وقال الفنان الكوميدي حسن البلام: عمل جميل ومشبع بالكوميديا والمفارقات الجميلة، التي سيحبها الجمهور بكافة شرائحه، واستطيع القول بانني حاضر في هذا العمل قلبا وقالبا، وستكون هناك اكثر من مفاجأة، وهو اجمل هدية نقدمها للجمهور الحبيب من خلال “غروب” البلام بمناسبة الاعياد الوطنية المجيدة.