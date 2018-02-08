«آخر غرامي وأوله» أعادت الوسمي

عاود الفنان الوسمي اصدار الاغنيات العاطفية الموسيقية، بعدما توقف لفترة وذلك باغنية “اخر غرامي وأوله” ليضيف من خلال عودته الجديدة نجاحا جديدا الى نجاحاته الكبيرة التي حققها في السابق من خلال اغنياته المنفردة او البوماته.

واكد الوسمي انه سعيد بالعودة بـ«اخر غرامي واوله» التي تحمل الكثير من الجماليات على صعيد اللحن والكلمات مرورا بالتوزيع الموسيقي، وقال: أحببت ان تكون عودتي من خلال هذا اللون الغنائي الذي شهد نجاحاتي السابقة قبل توقفي، ومتفائل جدا خصوصا بعد تشجيعي المستمر من مجموعة كبيرة من الفنانين واصدقائي»، مؤكدا ان يستعد لطرح مجموعة من الاعمال التي مازالت في طور التحضير والتسجيل، وبشكل مكثف ومتنوع الالوان الموسيقية الخليجية والعربية.

وأوضح انه بالرغم من توقفه عن اصدار الاغنيات الا انه لم يبتعد عن الفن ومتابعة كل ما يدور فيه، الى جانب متابعة الاصدارات الجديدة، وقال انه استمر على تواصل مع صناع الاغنية كالشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الستديوهات بشكل عام.

الاغنية الجديدة من الحان عبدالله المعمري، وكتب كلماتها عبدالله صقر وقام بتوزيع موسيقاها رائد سامي.

وقد تم طرح الاغنية من خلال الاذعات في جميع انحاء الوطن العربي الى جانب الصفحة الرسمية في قناته بموقع «يوتيوب» التي ستشهد جميع اصداراته الغنائية الفنية، بالاضافة الى «الشيلات» التي يصدرها بين الحين والاخر، تحت اشراف عام للملحن عبدالله المعمري.