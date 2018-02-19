بيونغ تشانغ ـ رويترز:

لو كانت اللجنة الأولمبية الدولية، شركة عامة، لعانت أسهمها كثيرًا، في ظل العديد من الأزمات، لكن بدلا من ذلك، الوضع المالي قوي، بشكل لا سابق له، بفضل الدعم المتزايد والمستمر من آسيا، من الرعاة والحكومات والمدن، والجماهير في المنطقة.

وتحقق إيرادات اللجنة الأولمبية الدولية، من حقوق البث، وهو مصدر الدخل الرئيسي، أرقاما قياسية، حيث بلغت 2.87 مليار دولار في أولمبياد ريو، في 2016، بزيادة 12 في المئة عن لندن 2012، ومن المتوقع أن تصل إلى مدى جديد في طوكيو 2020.

وتجاوزت إيرادات برنامج الرعاية، الذي مثل خمس الإيرادات ما بين 2013 و2016، المليار دولار للمرة الأولى، ما بين أولمبياد سوتشي الشتوي، في 2014، وريو 2016، وهما اثنان من أبرز الأحداث جدلا، بالنسبة للشعار الأولمبي.

وكانت سوتشي، التي تكلفت نحو 50 مليار دولار، دليلا على الإنفاق الزائد عن الحد، والآن علامة على عملية ممنهجة، لتناول المنشطات في روسيا.

وضربت فضيحة تلاعب في بيع التذاكر، أولمبياد ريو، وهناك تحقيقات عن وقائع فساد، تشمل مسؤولين أولمبيين بارزين.

لكن في مقابلات على هامش أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي، قال مسؤولون يراهنون على قوة الشعار الأولمبي، إنهم لا يشعرون بالقلق.

وعلى العكس من الرياضيين، الذين ربما يخسرون عقود الرعاية سريعا، فإن الشعار “مرن” على حد وصف بعضهم.

وقال لويس فيجا، نائب رئيس مجموعة داو للاستشارات الرياضية، أحد الرعاة البارزين للجنة الأولمبية الدولية: “لم أشاهد أي دلائل، على أن الشعار تعرض لضربات سلبية”.

وتتباين تعليقات الرعاة، وزيادة إيرادات اللجنة الأولمبية، مع شكوك بعض الخبراء، حول أن قيمة الشعار الأولمبي، يمكن أن تصمد في وجه الدعاية السيئة، وعدم اهتمام المدن الغربية باستضافة الأولمبياد.

وقال أندرو زيمباليست، أستاذ الاقتصاد في جامعة سميث، في ماساتشوستس، والمستشار السابق لحملة “لا للأولمبياد” في بوسطن، إن الرعاة يفهمون، لكنهم لن يعترفوا بالأمر.

وتملك الصين أكبر سوق في آسيا، لمشاهدي الأولمبياد، وتحل الشركات الآسيوية بدلا من الأميركية، على قمة برنامج الرعاية للجنة الاولمبية الدولية.

ويأتي خمسة من أكبر 13 جهة راعية، من آسيا، وبدأ البرنامج بشركتين آسيويتين، في 1985، بعد سنوات قليلة، من اقتراب إشهار اللجنة الاولمبية الدولية إفلاسها.

وقال فيل باسكي، نائب رئيس مجموعة بريدجستون للرياضة والتسويق، في أميركا الشمالية والجنوبية: “تلعب آسيا دورا مهما للغاية لنا.. كوريا والصين من الأسواق الصاعدة الكبيرة، بالإضافة إلى اليابان، البلد الأم، لذا فالجزء الآسيوي جيد للغاية لبريدجستون”.

وجهان للعملة

لكن نمو الروابط الآسيوية، يمثل أمورا معقدة للجنة الأولمبية الدولية، خاصةً في السوق الاميركي.

ولم تنظم الولايات المتحدة الألعاب الأولمبية، منذ سولت ليك سيتي في 2002، وتواجه (إن.بي.سي) التي دفعت الشركة المالكة لها، أكثر من 12 مليار دولار، للاحتفاظ بحقوق البث في أميركا، خلال الفترة من 2014 وحتى 2032، انتظارا طويلا، قبل استضافة لوس أنجليس لأولمبياد 2028.

وفي الوقت الحالي، تعد اللجنة الأولمبية الدولية، التي قالت إنها تنفق 90 في المئة من إيراداتها، لتمويل الرياضة عالميا، في موقف مالي قوي، وتعتمد بشكل كبير على آسيا، للحفاظ على هذا الأمر.

روسيا تسقط في المحظور

قال قنسطنطين فيبورنوف، المتحدث باسم البعثة الروسية في أولمبياد بيونغ تشانغ، إن ألكسندر كروشلنيتسكي، الحاصل على ميدالية في الكيرلنغ، غادر القرية الأولمبية، وسلم بطاقة اعتماده بعد الاشتباه في سقوطه في اختبار للمنشطات.

وأضاف فيبورنوف، أن كروشلنيتسكي، الذي فاز بميدالية برونزية، رفقة زوجته في منافسات الزوجي المختلط في الكيرلنغ في ألعاب بيونج تشانج الشتوية، ينتظر نتيجة تحليل العينة الثانية.

وأوضح مصدر، أن كروشلنيتسكي مشتبه في تناوله مادة ميلدونيوم، وهي مادة محظورة رياضيا تزيد من ضغط الدم وتحسن أداء الرياضيين.

وأعلنت محكمة التحكيم، أنها بدأت إجراءات للنظر في سقوط كروشيلنيتسكي، الفائز بميدالية أولمبية، في اختبار للمنشطات.