“آش جا يدير”… سلمى رشيد تجاوزت المليون مشاهدة

حققت اغنية الفنانة المغربية سلمى رشيد “آش جا يدير” التي صورتها في القاهرة تحت اشراف المخرج العراقي ايهاب الراشد، نجاحا كبيرا بعد ان تجاوزت المليون مشاهدة في يوم واحد، من طرحها عبر قناتها بموقع “يوتيوب”.

“آش جا يدير” من انتاج سلمى نفسها وكلمات فاروق القصلاني ولحن مهدي العظماوي ووزعها موسيقيا زهير حصادي، في حين نفذ رشيد محمد المكساج.

ورغم تصوير الاغنية في العاصمة المصرية القاهرة الا ان فكرة الكليب حافظت على الهوية المغربية، حيث استحضار طقوس الخطبة على الطريقة المغربية التقليدية الى جانب الاعتماد على ازياء نسائية ورجالية وديكور مغربي خالص، وقالت سلمى: ان فكرة تصوير اغنية مستوحاة من التراث المغربي كان بهدف نقل مشاهد العادات والتقاليد الى الشعب المصري، وتابعت: شارك في تصوير الكليب اكثر من مئة شخص من مصر، ويكفي هذا العدد ان ينقل صور الفيديو وشكل الملابس والعادات والتقاليد الى اهله واصدقائه، فهذا يعني اني نقلت المغرب الى قلب مصر، وهي رسالة تعكس محبة الشعبين لبعضهما، ورغبة مني ايضا في المزيد من التواصل والتقارب الاخوي.

وتستعد خريجة برنامج المسابقات “آراب ايدول” للقيام بجولة فنية خلال شهر مارس الجاري بعدد من المدن الكندية، الى جانب احيائها لعدة حفلات في المغرب ودول الخليج.