مانيلا تشترط توقيع اتفاقية حماية للعمالة لإلغاء الحظر وتوقف مسؤولي وكالة التوظيف

كتب – شوقي محمود ووكالات:

في أعقاب تهديدات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسحب العمالة الفلبينية من الكويت، أكد السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا أن نحو 200 فلبيني غادروا البلاد حتى نهاية عطلة الأسبوع الماضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى “تلقي نحو ألفي طلب من العمالة الفلبينية لمغادرة الكويت وهي قيد الدراسة لبحث آلية التعامل معها”.

وقال أوفيلا في تصريح الى “السياسة” أمس إن “الاتصالات الكويتية الفلبينية التي تمت الأسبوع الماضي أسفرت عن التفاؤل بحل مشكلة العمالة الفلبينية ولكن لسوء الحظ أغضبت قضية “قتيلة الفريزر” الرئيس دوتيرتي الأمر الذي أعاد الأمور إلى المربع الأول”.

في موازاة ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفلبيني قوله إنه “سيحمل مسؤولية ما حدث “لقتيلة الفريزر” إلى كل شخص انخرط في استخراج تصريحات العمل لها”، مضيفا “أصدرت أوامري لوزير العدل فينفاليانو أجيري بإلقاء القبض عليهم ووضعهم في السجن لحين مواجهتهم بالاتهامات ضدهم”.

وفيما ذكرت الوكالة أن “السلطات الفلبينية تستعد لإعادة جثمان العاملة”، نقلت عن مدير العمل والتوظيف سيلفستر بيللو قوله “إن جثمان جوانا ديمافيليس (29 عاما) سيخضع قبل إرساله إلى الفلبين للمزيد من الفحوصات لمعرفة أسباب الوفاة”، مضيفا أن “التعرف على الجثة تم عن طريق بصمات اصابعها”.

وأوضح بيللو أن “السلطات الكويتية ستلقي القبض على اللبناني وزوجته السورية اللذين كانت الضحية تعمل لديهما عبر الانتربول الدولي”، مؤكدا أن “السلطات الكويتية تعرفت على عنوان سكنهما في لبنان ومن المتوقع القبض عليهما في غضون اليومين المقبلين”.

في السياق نفسه، أبدى وزير العمل الفلبيني أمس استعداد بلاده إلى الغاء الحظر وعودة العمالة الفلبينية إلى الكويت شريطة أن توقع على اتفاقية تفاهم جديدة تضمن مزيدا من الحقوق لهذه العمالة.

نيابيا، قوبلت تهديدات الرئيس الفلبيني بسحب عمالة بلاده من الكويت استنكار وامتعاض غير نائب في مجلس الأمة معتبرينها إساءة لسمعة البلاد وهو الأمر الذي عبر عنه النائب الحميدي السبيعي في تغريدة عبر صفحته على تويتر بالقول: “إن التهديدات التي يطلقها الرئيس الفلبيني تجاه الكويت بوقف العمالة تشكل إساءة بالغة لسمعة الكويت في مقابل سكوت مستهجن من وزارة الخارجية، مضيفا ان “وزير الخارجية تحت المجهر وعليه مسؤولية الدفاع عن سمعة الكويت وشعبها وهذا لا مجال للتهاون فيه وننتظر منه تصريحا شديدا على قدر الفعل”.

من ناحيته، قال النائب صلاح خوشيد: إن “تصريحات الرئيس الفلبيني المستفزة تجاه الكويت مرفوضة، فالكويت دولة ذات سيادة ولديها القوانين التي تكفل الحرية لجميع الجنسيات التي تعيش على أرضها وسلطة قضائية تحمي حقوقهم، والموضوع لا يتعلق بسحب للعمالة المنزلية فقط بل يتعدى ذلك الى الإساءة للكويت”، مطالبا وزارة الخارجية بـ “اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الملف”.

كما طالب خوشيد الحكومة بـ “التعاون مع دول أخرى للعمالة مثل الهند وإندونيسيا وغيرها منعا للاحتكار والاستغلال”.