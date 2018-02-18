آل الشيخ يتوعد مخترق حساب أهلي جدة

توعد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مرتكب عملية اختراق الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على تويتر، مؤكدًا أن هذه الحادثة لن تمر مرو الكرام.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “حادثة اختراق حساب النادي الأهلي السعودي لن تمر مرور الكرام، وسيُعرف من وراءها سواء داخل المملكة أوخارجها”.
وكان حساب أهلي جدة على تعرض للاختراق في وقت سابق امس، حيث عرض الموقع صورة للأمير خالد بن عبد العزيز ونجله فيصل، واكتفى “المخترق” بكتابة جملة “الرمز خالد”.
كتب محمد ابراهيم وناصر الفضلي: واصل العميد نزيف النقاط اثر تعادلة مع كاظمة في ختام
كتب – محمد ابراهيم وناصر الفضلي: قلب القادسية الطاولة على التضامن بعدما حول تأخ
بغداد-أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العاهل السعودي الملك سلمان ب
روما-أ ف ب: قرر فريقا فيورنتينا وكالياري الايطاليان لكرة القدم سحب القميص رقم 13 الذ
وافقت لجنة التسوية باتحاد كرة القدم على اقامة مباراة ودية تجمع الازرق مع نظيره منت