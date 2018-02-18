آل الشيخ يتوعد مخترق حساب أهلي جدة

توعد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مرتكب عملية اختراق الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على تويتر، مؤكدًا أن هذه الحادثة لن تمر مرو الكرام.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “حادثة اختراق حساب النادي الأهلي السعودي لن تمر مرور الكرام، وسيُعرف من وراءها سواء داخل المملكة أوخارجها”.

وكان حساب أهلي جدة على تعرض للاختراق في وقت سابق امس، حيث عرض الموقع صورة للأمير خالد بن عبد العزيز ونجله فيصل، واكتفى “المخترق” بكتابة جملة “الرمز خالد”.