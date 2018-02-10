آل الشيخ يدافع عن زيادة الأجانب بالدوري السعودي

دافع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المحلي للمحترفين، قائلا إنه سيرفع من مستوى اللعبة.

واتخذ تركي آل الشيخ قرارات جديدة اول من امس، من بينها زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدوري الدرجة الأولى إلى أربعة بكل فريق، إضافة إلى اثنين من مواليد المملكة.

وفي الشهر الماضي رفع الاتحاد السعودي للعبة عدد الأجانب في دوري المحترفين إلى سبعة في كل فريق، وشهدت المسابقة تدفقًا للأجانب من دول عربية، وخاصة مصر وتونس والمغرب.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: «متفائل بعدد اللاعبين الأجانب الذين حضروا مؤخرًا مثل مؤمن زكريا في الأهلي، وبن شرقي وسيروتي في الهلال، وكبانانغا مهاجم النصر والدوري الآن أصبح أكثر إثارة».

وأضاف: «زيادة عدد اللاعبين الأجانب قرار ممتاز جدًا، وإذا أردنا أن نتقدم في كرة القدم يجب ألا ننظر إلى جنسية اللاعب».

كما تطرق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، للحديث عن أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق، الذي أبدى الشكوى من تعرضه للظلم في قضية تحويله للتحقيقات بسبب تزوير في أوراق رسمية.