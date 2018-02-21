المنامة – رويترز: قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد ال خليفة أمس ان بلاده ستمضي قدما في تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتقوية مالية الدولة وذلك بعد أن تسببت المعارضة السياسية بالبلاد في ابطاء الخطة.

وأبلغ الشيخ أحمد مؤتمرا استثماريا في المنامة سنعمل مع البرلمان على ضريبة القيمة المضافة ونستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات بحلول نهاية 2018 لكنه لم يعط موعدا محددا لبدء تطبيق الضريبة.

وتحتاج البحرين لتنويع مصادر الايرادات وتقليص الاعتماد على النفط في الوقت الذي تصنف فيه وكالات التصنيف الائتماني الكبرى ديونها السيادية عند عالية المخاطر بسبب تدني أسعار الخام. وكانت المملكة تخطط في البداية لتطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة الشهر الماضي بالتزامن مع جارتيها السعودية والامارات العربية المتحدة.

لكن الخطة واجهت معارضة من بعض أعضاء البرلمان وقال المسؤولون الشهر الماضي ان الحكومة لن تمضي في اجراءات تقشف جديدة الى أن يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الشيخ أحمد لدينا نظام لبناء التوافق مثل البرلمان، من الضروري للبحرين أن تمضي في تلك العملية في الوقت الذي نعمل فيه على التنويع، مضيفا أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر ايراداتها دون اضطراب بل بطريقة منظمة.

وقال أيضا ان الحكومة ليست لديها أي خطط جديدة لخفض الدعم الذي تقدمه لكبح أسعار المستهلكين فيما يتعلق بالوقود والطعام والخدمات.

وتغطي البحرين جزءا من عجز ميزانيتها عبر الاقتراض من الاسواق الدولية وقال محافظ البنك المركزي أول من أمس ان الحكومة ستعود الى أسواق الدين الدولية قريبا لجمع أموال.

وقال الشيخ أحمد نتواصل بشكل جيد مع الاسواق العالمية. نسعى للتأكد من أنها تتفهم كيف نتعامل مع تحدياتنا.

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لصندوق ممتلكات البحريني ان صندوق الثروة السيادي يجري محادثات في مرحلة مبكرة للاستثمار في صندوق الاستثمار المباشر التابع لمجموعة سوفت بنك والذي يستهدف قطاع التكنولوجيا.

وقد ينضم ممتلكات الى صناديق خليجية أخرى مثل صندوق الاستثمارات العامة صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية وصندوق مبادلة في أبوظبي اللذين استثمرا في صندوق رؤية للاستثمار المباشر البالغة قيمته 93 مليار دولار.

وأبلغ محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات رويترز في مقابلة نتحدث معهم ولم نقطع أي تعهد حتى الان.

وأضاف أعتقد أنه مثير للاهتمام الشديد وكثير من الناس وضعوا بالفعل قدرا كبيرا من الاستثمارات.

ويملك الصندوق البحريني حصص الدولة في شركات من بينها ألمنيوم البحرين ألبا وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو ولديه محفظة تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار.