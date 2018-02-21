الرفاعي: مشاركة الحرس في تمرين «البيرق 7» تهدف إلى توسيع التدريبات والتنسيق مع القطاعات العسكرية

الدوسري: انسجام وتعاون بين الجيش والشرطة والحرس الوطني وتوحيد للمفاهيم وتبادل للأسلحة والخبرات

كتب – منيف نايف :

اكد آمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد الصباح الحرص على رفع الجاهزية القتالية لدى الجيش الكويتي والاستعداد لمواجهة أي طارئ سواء داخلي أو خارجي، فالمناطق التي تقع ضمن مسؤولية الجيش امنة و « احنا بخير وأمن وامان».

جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال اختتام فعاليات تمرين «البيرق 7» بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بمشاركة وحدات الجيش المختلفة وقطاعات من وزارة الداخلية والحرس الوطني في منطقة الاديرع صباح امس، وقال اللواء الركن الشيخ خالد الصباح «إن الهدف من إجراء تمرين «البيرق 7» ينطلق لرفع الجاهزية القتالية وكفاءة القوات المسلحة بمشاركة جميع وحدات الجيش وقطاعات من الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورفع مستوى التنسيق بين الجيش والقطاعات المشاركة بالتمرين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ».

واضاف، ان التمرين يعد تمرينا رئيسيا ضمن التمارين المبرمجة السنوية للجيش والاسلحة المستخدمة في التمرين أميركية وهي الدروع والمدرعات ودائما نحرص على التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تعطي القيادة السياسية العليا اهتماما بالغا للجيش الكويتي لتجهيزه وتطوير المنظومة العسكرية فيه.

وهنأ اللواء خالد الصباح سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية.

ومن جانبه اكد مدير تمرين «البيرق 7» معاون رئيس الاركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري أن التمرين قد حقق الهدف الستراتيجي من تنفيذه وابرز الكثير من الدروس المستفادة لجميع القطاعات المشاركة من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وقال وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي ان سرية من الحرس الوطني شاركت في تمرين «البيرق 7» الذي يهدف الى توسيع التدريبات والتنسيق مع القطاعات العسكرية، كما شهد التمرين تنسيقا وتعاونا بين القطاعات المشاركة .

ورفع الفريق الرفاعي اسمى التهاني والتبريكات الى سمو الامير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية .

ومن جانبه قال وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ان مشاركة القوات البرية وقوات الاسناد الجوي للجيش الكويتي لها الأثر في إبراز المفاهيم والخطط والتدريبات والتأهيل والتنمية والاستعداد الدائم الذي يتمتعون به، مشيرا إلى أنه كان لهم شرف المشاركة مع الحرس الوطني من خلال القيادة التنسيقية لقيادة المنطقة الخلفية وحرصا على جاهزيتنا القتالية وخوفا على كل ما لدينا من إمكانات مع معرفة الدروس المستفادة من التمارين الماضية وايضاً هذا التمرين الحالي ومعالجة اي سلبيات ان وجدت وتعزيز الايجابيات المتوفرة وأهمها العنصر البشري وتنمية ورفع مستواه القتالي حيث نفخر بهذه النخبة الفتية والموالية من الجيش والشرطة والحرس الوطني.

وأضاف الفريق الدوسري ان ختام هذا التمارين جاء في غمرة أفراحنا بأعيادنا الوطنية ونحن دولة سلام وندعو الى السلام والتعاون فيما بيننا والتعاون مستمر ان شاء الله ويشهد انطلاقات في مضامير اخرى وهناك انسجام وتعاون كبيرين بين الجيش والشرطة والحرس الوطني ووحدنا كثيرا من المفاهيم وهناك تبادل للخبرات والأسلحة وتبادل للمعدات والذخائر وسؤدده مكمل للآخر لما يحفظ لهذا الوطن كرامته وأمنه وسؤدده تحت راية سمو الأمير ليحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

أباتشي فهد الصباح احرقت الأهداف المعادية

اصاب الملازم أول طيار الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد نجل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإهداف المعادية بطائرة الإباتشي بدقة عالية خلال مشاركته في تمرين “البيرق 7”.

وقصفت طائرات الاباتشي المقاتلة الاهداف المعادية خلال سيناريو التمرين واحرقتها بدقة متناهية بمشاركة الدبابات والدروع وقوات من الجيش الأميركي في حين ظهرت سرية المغاوير بالتعاون مع قوات الحرس الوطني الاهداف وقامت بتأمينها.

جهود كبيرة

كل الشكر الى المقدم عبدالعزيز الرفاعي والنقيب عبداللطيف النمش على جهودهما الكبيرة التي بذلوها مع وسائل الاعلام لتغطية التمرين.