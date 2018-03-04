* مواقع التواصل تسببت في”زحمة غنائية”

* أحضر لألبوم جديد… وانتهيت من تسجيل ثماني أغنيات

القاهرة – رانيا محمود:

تعيش حالة من السعادة بعد بنجاح أغنيتها الأخيرة “بواقي انسانة”، وتستعد حالياً لطرح ألبومها الجديد، حيث تعكف على تسجيل أغنياته.

عن تفاصيل الألبوم، ردود الفعل حول أغنيتها الأخيرة، التقت “السياسة”، الفنانة آية عبدالرؤوف، في هذا الحوار.

هل توقعت نجاح أغنيتك الأخيرة “بواقي انسانة”؟

الأغنية مختلفة تماما عن أعمالي السابقة، ففكرتها جديدة بالنسبة لي، وشعرت أنها تعبر عن حال الكثيرات، وقد تحمست لها عندما استمعت لكلماتها للمرة الأولى من الشاعر محمد جشم باشا انجذبت لها، شعرت أنها ستعجب الجمهور، وكنت محقة، لأنها لاقت صدى رائعاً لدى الجمهور، الذي بات يرددها فور طرحها مباشرة، كما ساهم الملحن علاء الراوي والموزع أحمد عبدالسلام في نجاحها.

لماذا تتعمدين دائماً طرح أغنياتك “سنغل”؟

نعيش عصر الأغنيات المنفردة وغالبية المطربين أصبحوا يطرحون أعمالهم “سنغل”، هذا الأسلوب يطيل عمر الأغنية، ويعطيها مساحة جيدة على الساحة، حتى تصل أسرع للجمهور، مقارنة بالألبوم الذي لم يعد طرحه مهما لدى شريحة كبيرة من مغنيي ومغنيات مصر والوطن العربي، خصوصاً بعد انتشار عمليات الهكر وانخفاض نسبة المبيعات، وبالنسبة لي أفضل طرح أغنية “سنغل” كل شهر بدلا من طرح ألبوم كامل ولا أحد يهتم به ومن ثم يضيع مجهودي.

لماذا تحضرين حالياًً لطرح ألبوم جديد؟

أعكف حالياً على التحضيرات النهائية للألبوم بعدما انتهيت من تسجيل ثماني أغنيات، وان كنت أفكر في طرحها كأغنيات “سنغل” حتى تأخذ كل أغنية حقها من النجاح.

من الشعراء والمؤلفين الذين تعاونت معهم؟

عدد كبير من الملحنين، الشعراء والموزعين، منهم، علاء الراوي، هاني رجب، احمد الجويلي، مودي سعيد، عمرو جلبط، عمر اسماعيل، أحمد عبدالسلام، محمد عاطف الحلو، محمد شفيق، محمد هارون، زووم، مونتي، محمد جشم باشا، إبراهيم شتا، ايهاب عبدالعظيم، هاني رجب، محمد الغنيمي ونور الدين محمد.

هل تختلف الأغنيات الجديدة عما قدمتيه من قبل؟

أبحث دائماً عن الجديد وأسعى لتقديمه، لا أحب تكرار الأشكال والقوالب الغنائية، الألبوم سيضم العديد من الألوان الغنائية التي سترضي كل الأذواق.

كيف تختارين أغنياتك؟

أختار الأغنيات التي تعتمد في مضمونها على قصة أو موضوع ما، التي تليق بي وبصوتي وشخصيتي، الأغنية التي أسمعها وتلمس قلبي لا أتردد في غنائها.

ما حلمك الذي تطمحين إلى تحقيقه؟

أن أحجز موقعاً متميزاً بين مغنيات الصف الأول، أن أصبح مغنية مشهورة في كل الوطن العربي، ويردد الجمهور أغنياتي ويحبها.

ما خطتك الفنية في العام 2018؟

أتمنى أن يكون هذا العام بمثابة نقلة نوعية لي خاصة بعد طرح أغنيات ألبومي الجديد، الذي أتمنى أن تنال اعجاب المستمعين، أسعى لتقديم المزيد من الأعمال الناجحة والمثمرة. وسأحاول الحفاظ على نجاحي الذي حققته بثبات الأعوام الماضية.

ما تقييمك لمستوى الأغنية العربية حالياً؟

كمستمعة قبل أن أكون مغنية، للأسف الأغنيات الهابطة أثرت سلبا في الذوق العام حتى أفسدته بشكل كبير، أتمنى أن نعود بالزمن إلى الوراء وقتما كانت الموسيقى راقية والكلمات هادفة تلمس الوجدان بدلاً من حالة الصخب الموسيقى التي نعيشها اليوم.

ما التحديات التي تفرضها الساحة الغنائية عليك؟

انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي منحت للجميع تذكرة مرور تسببت في “الزحمة الغنائية” التي نعاني منها اليوم بسبب انعدام الرقابة على هذه المواقع، فللأسف أصبح متاحاً للجميع نشر وترويج مقاطع غنائية وصوتية عبرها دون الالتزام بأية معايير أو قيود

ما أقرب أغنية إلى قلبك؟

“حبتني ليه”، التي صورتها لحبي الشديد لكلماتها، كذلك “فيا منك كتير”، “بواقي انسانة” و”نص عمري الحلو”، التي لاقت ردود فعل رائعة جدا لدى الجمهور مما جعلها قريبة جدا من قلبي.

كيف تحققين التواجد على الساحة؟

بقدر المستطاع أحافظ على تواجدي وحضوري على الساحة الفنية بشكل مستمر ومنتظم، وخاصة في ظل ضعف الانتاج وتخوف بعض المنتجين من انتاج أعمال فنية جديدة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. أيضا كل يوم نشهد مولد مغنين جدد، ما يدفعني للاستمرارية والمنافسة، وطرح أعمال جديدة على فترات متقاربة.

كيف يمكن للمغني توقع نجاح أغنيته؟

لا أحد يستطيع تقييم العمل أو توقع النجاح أو الفشل مسبقا، فقط أحسن الاختيار وأضع نفسي مكان المستمع حتى أختار أفضل الأعمال، واحرص كل الحرص على تقديم أعمال تمس قلوب المستمعين حتى يكون المردود هو النجاح.

لماذا لا تفكرين في اعادة أغنيات الزمن الجميل؟

أفكر هذه الأيام في اعادة غناء وتوزيع بعض الأغنيات القديمة التي تعجبني وأحبها، مثل أغنيات نجاة وفايزة أحمد.

ما هواياتك؟

بعد حبي للغناء، أجيد تصميم الأزياء والملابس، وأستوحي بعض الافكار من منصات الموضة العالمية، اذ اتابع جيداً صيحات الموضة وعروض الأزياء، وأحب أيضا الرسم الذي يعد من هواياتي المفضلة.