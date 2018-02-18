كتبت – جويس شماس:

«لغة الضاد»… كنز عريق وغني يحاكي هوية الانسان العربي وتاريخه واصله وانتماءه، كما انها وسيلته للتواصل والتعبير عن نفسه، ما يرفع من قيمتها ومكانتها عند كل انسان يقطن في هذه المنطقة الجغرافية الممتدة من المحيط الى الخليج وابعد من ذلك، لانه يحملها معه اينما حل، حتى انها امست مصدر الالهام بالنسبة الى كريم جباري الذي حولته الحياة الى فنان خط عربي ضوئي وفنان شوارع، بغية قول ما لا يستطيعه بإستخدام حاسة النطق، ليكتشف مع مرور الوقت مدى جمالياتها ويقرر الخوض في اعماقها لتقديم فن مبتكر ويحمل في تفاصيله معاني انسانية سامية ، خصوصا انها تنبض بحروف وكلمات ومقاطع جميلة، وتحديدا تلك القديمة الغنية، وينشرها في كل مكان، حتى في دول الغرب، ليضرب عصفورين بحجر واحد؛ نشر فنه ولغته.

تحت رعاية وزير الاعلام محمد الجبري وبحضور الامين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب علي اليوحة والسفير التونسي في الكويت احمد بن الصغير وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية التونسي صبري باش طبجي، افتتح الفنان التونسي كريم جباري معرض «ابجديات»، للخط العربي الكوفي واستعراضا ضوئيا في قاعة «ذي هاب»، الذي يجمع بين اعمال فنية تقليدية الشكل، اي لوحات مرسومة بخط اليد، واخرى معاصرة تمزج بين الصورة والصوت، بإستخدام الاضواء الموسيقى والتقنيات الحديثة كالابعاد الثلاثية، غير ان العنصر المشترك بينها يكمن في انها تجسيد مبدع لجمال اللغة العربية، يقول جباري: «فني يرسم قصة حبي للغة العربية وحروفها، كما انه عربون تقدير واجلال لاتنمائي وهويتي، حتى انه يعيدني الى طفولتي والمكان الذي ولدت وترعرعت فيه، غير انني اعمل على ابتكار اعمال فنية معاصرة وحديثة، تحمل في طياتها عبق التاريخ وسحره، بغية استقطاب الجيل الحالي الذي ابتعد عن اللغة العربية ولم يعد يكتبها او يتقنها من جهة، واجتهد لنشر حروفي الفنية ولوحاتي المتحركة في العالم، وقد نجحت بذلك والدليل وصولي الى استراليا وشرق آسيا»، وقد تم اختياري في العام 2015 ضمن قائمة افضل فناني الشارع في العالم، والاول عربياً.

اختار جباري، مهمة تقريب الناس من اللغة العربية الجميلة، وقد جاء «ابجديات» المكون من 37 لوحة فنية ضمن المفهوم نفسه، يقول «هي ابجديات وسيلة بسيطة لتقديم فن الكتابة العربية، وتحديدا الحط الكوفي، الذي يعد من اقدم اشكالها، ومحاولة لجعل الناس يتعرفون عن قرب على لغتنا الجميلة وفن كتابتنا وايصالها لاكبر عدد ممكن من الناس، ورسالة لنشر ثقافتنا والاهتمام بالخط العربي»، وان «ابجديات»، الخامس الشخصي والثاني في الكويت، دعوة انسانية وفنية للتواصل مع انفسنا وذواتنا واتصالنا بهويتنا ولغتنا، وكأنها نور ترشدنا نحو الطريق الصحيح، على اعتبار ان الفن وسيلة للتعبير عن الافكار والاحاسيس.

يؤكد الفنان التونسي، الذي يرى ان الفن وحب الحرف مصدراه للوحي والالهام، انه متأثر بالخط الكوفي والمغربي الذي تم تطويره واصبح يستخدم في شمال افريقيا، وهو يمتلك اسلوب خاصا وهوية شخصية والقدرة لاعادة احياء حضارته وتاريخه، ويبدو ذلك جليا في لوحاته الفنية، ويضيف «لا اؤمن بالموهبة، بل بالعمل الجاد بغية النجاح وتحقيق ما اريد»، لكنه لا يكتفي بذلك، بل يحاول مشاركة الاخرين ما تعلمه عبر السنين والخبرة، ما يجسد نضجا انسانيا ومهنيا وفنيا، خصوصا انه يقدم محاضرات وورش عمل، ويشرح «ابجديات منصة ابداعية وخطوة البداية لمشروع ثقافي مع شباب كويتيين يبدأ بالمعرض ثم مجموعة ورش تطبيقية، يليها مسابقة ثم رحلة الى المغرب العربي بعية التعرف على تاريخ الخط العربي في هذه الدول»، ومشروع «العودة الى الجذور»، يجسد حبه للتعليم ونقل خبراته وتشجيع المواهب الشابة والصغيرة على حد سواء، لابعادهم عن الادمان على وسائل التكنولوجيا الحديثة واعطائهم الفرصة للاستمتاع بطفولتهم وشبابهم واكتشاف مواهبهم، كالقراءة والرسم والفنون الجميلة.

يرى جباري ان اللوحة الفنية اشبه بالارض وحيث يستطيع ممارسة فدرته في رسم بالخط العربي التقليدي او الضوئي، يقول: اعمل لوحدي ليلا كي اصقل قدراتي واصل الى مستوايات متميزة، فأتأمل كثيرا واركز، وأسافر بالخط العربي الضوئي الى اماكن لم احلم يوما بزيارتها، الا ان اللغة العربية جزء مني، هويتي وتاريخي»، مشيراً الى انه يؤمن بأن اعماله الفنية جسر تواصل بين الناس والشعوب، لانها تربط بينهم رغم الاختلافات وقد طور نفسه اكثر، فلم يعد مجرد فنان تشكيلي وفنان شارع فحسب، لانه مزج بين الخط العربي والتقنيات الحديثة، ليكون احد اهم الفنانين الذين يتميزون بتعدد التكافؤ، ليرسمه بالضوء.

يستعد كباري لتنفيذ جدارية فنية بعنوان «وطني الكويت»، تضم قصيدة للشاعر محمد العتيبي، وتجسد رسالة وطنية وانسانية في حب الكويت، ويقول «يعد ابجديات، معرضي الثاني في الكويت.