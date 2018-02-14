أبل لحمدان: قابلني عند فرع الجمعية

أثارت عبارة النائب خليل ابل عن “الدم السياسي الذي سيصل الى الركب” إذا انحاش الطبيب الوافد المتسبب بوفاة مواطنة” زميله حمدان العازمي فسأله “كيف يعني؟!”،فرد أبل قائلا:”قابلني بعد الجلسة عند فرع الجمعية وانا اشرح لك كيف يكون الدم السياسي للركب”!