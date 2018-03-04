أبل يتقصى عن تأخر تسليم مستشفى جابر

وجه النائب خليل ابل سؤالا الى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية للاستفسار عن مشروع مستشفى جابر الحكومي وما آل إليه المشروع.

وقال: ان المشروع عول عليه القطاع الطبي آمالا عريضة منذ بداية تصميمه في 2005، إلا أن المستشفى الذي تم توقيع عقده في 2009 ونص على تسليمه بشكل نهائي خلال 48 شهراً؛ أي في 2013 لايزال يواجه العقبة تلو الأخرى، وبالرغم من تأخر المقاول لمدة 4 سنوات كاملة لم نجد من وزارة الاشغال موقفاً حاسماً بتطبيق نصوص العقد.

وطلب نسخة من عقد الموقع مع المكتب الهندسي مصمم المشروع، واخرى من العقد المبرم مع المقاول الرئيسي للمشروع، وثالثة من العقد المبرم مع المكتب الهندسي المشرف على المشروع، مع إرفاق اعتماد هذه العقود من الجهات المعنية بالموافقات النهائية.

وكشفا يوضح تاريخ بداية ونهاية مدة المشروع، وتاريخ بداية ونهاية تمديده بعد انتهاء مدته الفعلية مع بيان أسباب التمديد، وتحديد الأوامر التغييرية التي جرت على المشروع ومددها وقيمتها وأسبابها.

وتساءل: كم مدة التأخير في إنجاز المستشفى من قبل المقاول الرئيسي؟ وكم بلغت قيمة المخالفات والغرامات التأخيرية التي تم تطبيقها فعلياً على المقاول الرئيسي – إن كان هناك تأخير، وأسباب التأخير في تنفيذ المشروع؟

وهل سبق وقامت وزارة الأشغال بإعفاء المقاول الرئيسي من قيمة أي غرامة مالية بسبب مخالفات البناء أو بسبب غرامات تأخير؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تحديد المسؤول عن إعفاء المقاول الرئيسي من هذه الغرامات، سواء كان من الموظفين القياديين أو من اللجنة المختصة بالمناقصات في وزارة الأشغال أو من اللجنة المختصة بالإشراف على المشروع من الموظفين التابعين للوزارة؟ مع بيان أسباب الإعفاء عن كل حالة منفصلة منذ بداية المشروع وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟