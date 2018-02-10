أبل يتقصى عن تعيين طيارين أجانب في “الكويتية” وتدريبهم لقيادة “بوينغ”

وجه النائب خليل أبل سؤالا الى د.نايف الحجرف حول قيام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتحويل ما لا يقل عن (40) طيارا كويتيا من قيادة أساطيلهم الحالية إلى قيادة أسطول (A320) وجلب وتعيين عدد من الطيارين الأجانب في الأساطيل الأكبر ومنحهم دورات تأهيلية على طائرات (B777) بتكاليف مادية مرتفعة دون منح الأولوية للطيارين الكويتيين.

وطلب أبل تزويده بكشف يتضمن عدد الطيارين الكويتيين الذين لايزالون على رأس عملهم بعد تحويل المؤسسة إلى شركة والطيارين الكويتيين المعينين بعد ذلك وحتى تاريخ طرح هذا السؤال، على أن يشمل الكشف المسمى والدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة العملية وساعات الطيران ونوع الأسطول الذي يقوده كل منهم على حدة سابقاً وحالياً وساعات الطيران لكل منهم على حدة.

كما طلب تزويده بكشف يتضمن عدد الطيارين الأجانب الذين لايزالون على رأس عملهم بعد تحويل المؤسسة إلى شركة والطيارين الأجانب المعينين بعد ذلك وحتى تاريخ طرح هذا السؤال، على أن يشمل الكشف المسمى والدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة العملية والجنسية وساعات الطيران ونوع الأسطول الذي كان يقوده الطيار الأجنبي سابقاً وحالياً – كلٌ على حدة.

وتساءل عن صحة ترقية عدد من الطيارين الكويتيين المستمرين على رأس عملهم في الشركة ومن ثم تم الاكتفاء بصرف مبلغ مالي لكل منهم وحرمانهم من امتيازات قانون الخصخصة دون أن يشملهم ما يسمى (الشيك الذهبي)؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بأسماء هؤلاء الطيارين الكويتيين ومسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية والمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة العملية وساعات الطيران ونوع الأسطول الذي كان يقوده كل منهم سابقاً والأسطول الذي يقوده كل منهم حالياً – كلٌ على حدة، مع بيان أسباب حرمانهم من قانون الخصخصة.

واستفسر عن صحة قيام الشركة بوضع خطة تشمل تحويل ما لا يقل عن (40) طيارا كويتيا من أساطيلهم الحالية إلى أسطول (A320) وهو ما يعبر عنه بتخفيض التصنيف بالنسبة لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية وساعات الطيران ودرجتهم الوظيفية؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بأسماء الطيارين الكويتيين ومسمى ودرجة كل منهم ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية وساعات الطيران ونوع الطائرة التي كان يقودها كل منهم مع ذكر أسباب تحويلهم إلى أسطول (A320) ومنح الطيارين الأجانب مزايا قيادة الأساطيل الأكبر وقال: عندما صدر القانون رقم (6 لسنة 2008) في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، منح الأولوية للطيارين الكويتيين المستمرين في الشركة إن اختاروا عدم التحويل إلى الإدارة الحكومية ومنحهم هذا القانون جميع مزايا الترقيات والامتيازات المالية والعينية والتأهيلية التي كانوا يحصلون عليها من المؤسسة قبل تحويلها لشركة مساهمة طبقاً للنظم واللوائح حسب ما ورد بالمادة (5) من القانون وبناءً عليه ما الأسباب التي أدت إلى الاستعانة بطيارين أجانب ومنحهم دورات تأهيلية لقيادة أسطول (B777) بينما تم نقل الطيارين الكويتيين إلى قيادة أسطول أدنى على متن طائرات (A320)؟ وهل هذا الإجراء يحفز الطيارين الكويتيين بالبقاء في عملهم بالشركة ويساعد على دعم العمالة الوطنية، أم تؤدي مثل هذه الخطوات إلى هجرة وتسرب الطيارين الكويتيين؟ مع تقديم تعليل يوضح ما يجري بهذا الشأن.

وسأل عن كلفة تدريب الطيارين الأجانب الذين خضعوا لدورات تأهيلية على أسطول (B777)؟ مع تزيدي بكشف بالمتأهلين والغير متأهلين منهم وإذا كانت الشركة تطلب طيارين أجانب لقيادة أسطول (B777)، فلماذا لم تقم بتعيين من هم مؤهلون أصلاً لقيادة مثل هذا الأسطول؟

وهل تقوم حالياً بتأهيل مساعدي طيارين كويتيين لقيادة طائرات (B777)؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فما الأسباب المانعة من ذلك؟

وهل في الخطة حالياً أو مستقبلاً تعيين وتأهيل وتدريب طيارين ومساعدي طيارين لقيادة جميع أنواع الأساطيل الجوية للوصول إلى تكويت الشركة بطيارين كويتيين بما لا يقل عن (50%) حسب ما نص عليه إنشاء الشركة.