العلاق: الآن نبدأ حلمنا في إعادة إعمار ما دمر من بنية تحتية ومنشآت اقتصادية

اكد رئيس اللجنة الاعلامية العليا لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المستشار بالديوان الاميري محمد ابوالحسن امس ان المشاركة الدولية ومشاركة جمعيات خيرية كويتية وعربية وشركات عالمية اضافة الى التغطية العالمية للمؤتمر دليل على عالميته.

وقال ابوالحسن في تصريح صحافي عقب افتتاح الفعاليات الفنية المصاحبة للمؤتمر في مقر متحف الفن الحديث: انه على ثقة باقتناع الشركات المختلفة بما سيقدمه العراق من وثائق وتطمينات بأن الاستثمار سيكون لصالح الشعب العراقي واستقرار العراق وحكمة الحكومة العراقية بتذليلها لجميع معوقات الاستثمار العالمي.

واضاف ان ما قدمه العراق ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” “شيء مفصلي” في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة موضحا ان الكويت وبمبادرة سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تستضيف هذا المؤتمر بعد كمية الدمار الهائل والنزوح الكبير في العراق.

وشدد على ضرورة ان يكون التركيز على المشاريع التي ستقدم من الشركات ودخول الحكومة العراقية في تعاون مشترك مع تلك الشركات والحكومات مبينا ان المدفوعات العينية ستكون مناطة بجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية الكويتية والاسلامية والعالمية.

من جانبه اكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق العراقي للاعداد لمؤتمر إعادة إعمار العراق الدكتور مهدي العلاق ان العراق بلد واعد ذو امكانيات بشرية ومادية ومواد اولية هائلة وبيئة مناسبة للاستثمار والتطوير في القطاعات المختلفة.

واوضح ان المؤتمر الذي سينطلق اليوم بمبادرة من سمو الامير الشيخ صباح الاحمد سيعرض بشكل موضوعي وشفاف الاثار التي حصلت نتيجة اجرام “داعش” وتدميره للبنية التحتية والمنشئات الاقتصادية والخدمية. واعرب عن تطلعه الى ان تؤدي الدول دورها في دعم العراق واعادة الاعمار والتنمية قائلا “الآن نبدأ حلمنا في اعادة اعمار ما دمر في جميع محافظات العراق لاسيما بعد ان ضحى العراق بابنائه لدفع الشر عن بقية دول العالم”. وقال ان المؤتمر سيسلط الضوء على الجوانب الاساسية لمتطلبات اعادة الاعمار وهذا الامر مرتبط بدراسة تم اعدادها بالعراق ميدانيا كما سيبحث جهود اعادة الاعمار المرتبطة باستيراتيجية اطلقتها الحكومة العراقية قبل اشهر خاصة بأولويات اعادة الاعمار.

وشدد على اهمية الاستمرار بمشاريع دعم الاستقرار خاصة وانها نجحت في اعادة غالبية النازحين الى مناطقهم معربا عن تطلعه الى ان تنجز عملية اعادة النازحين من خلال تأهيل الخدمات الاساسية في مناطقهم هذا العام.

وبين العلاق ان الاقبال الكبير لجلسات المؤتمر دليل على جديته ونجاحه مشددا على اهمية الشراكة الحقيقية مع كافة الجهات المعنية باعادة اعمار العراق.