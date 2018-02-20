القاهرة – وكالات: أدرجت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اسم رئيس حزب “مصر القوية”، السياسي المعارض والمرشح الرئاسي الأسبق، عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، على قوائم الارهابيين.

وأضافت أن القرار “صدر بناء على مذكرة من النائب العام، حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه تولوا وانضموا الى جماعة أسست على خلاف القانون، تستهدف الاضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها”.

وقال حذيفة ابن أبو الفتوح، ورئيس هيئة الدفاع عنه المحامي عبد الرحمن هريدي، ان النيابة لم تخطر أسرته أو محاميه بقرار محكمة الجنايات، مضيفا أنه “واضح أن هناك اصرارا على الصاق التهم، لتخويف جميع السياسيين حتى من مجرد اطلاق الرأي”.

وتابع أن “هيئة الدفاع لا تعرف إذا كان القرار يتضمن التحفظ على أموال أبوالفتوح أم لا”.

في غضون ذلك، دفعت رسالة عبر بريد إلكتروني، تحمل شكوى فتاة من تحرش ثبت عدم صحتها، إلى استقالة الحقوقي اليساري البارز، والمرشح الرئاسي السابق، والذي انسحب مؤخرا من سباق الرئاسيات المقبلة خالد علي، من حزبه الذي أسسه قبل أعوام.

وقال علي، المؤسس لحزب “العيش والحرية” في بيان مطول، صباح أمس، “التزمت الصمت فترة طويلة وانتهى التحقيق لعدم ارتكابي أي فعل أو لفظ يمثل سلوك جنسى يمكن إدانتي عليه”، مستنكرا “خلق قصص واتهامات بشأنه، وعدم الالتفات لتبرئته”، ومعلنا استقالته من الحزب الذي أسسه، والمركز الحقوقي الذي يعد أحد مسؤوليه، دون أن يوضح مساره السياسي مستقبلا.

إلى ذلك، أعلن الجيش المصري، تأمين قواته البحرية الأهداف الحيوية والستراتيجية، في عمق المياه المصرية، موضحا ببيان، استخدام الفرقاطات والغواصات وحاملات الصواريخ والوحدات الخاصة، لتنفيذ أعمال التأمين بمنطقة حقل ظهر للغاز، لمجابهة التهديدات.

على صعيد متصل، أعلن الجيش، انطلاق مناورات “كليوباترا 2018” المشتركة مع فرنسا في المياه الإقليمية في البحر الأحمر، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل.

قضائيا، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، 20 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين حدثين بالسجن ثلاثة سنوات، في ختام إعادة محاكمتهم، بحرق كنيسة أغسطس من العام 2013، وأجلت محاكمة 739 متهما من “الإخوان”، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى السبت المقبل، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة، فيما عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اثنين من “الإخوان” بالسجن المؤبد، وألزمت محكمة القضاء الإداري، مصلحة السجون، بإدخال صحف والرسائل الورقية والمطبوعات، للناشط علاء عبد الفتاح داخل محبسه بسجن طره.