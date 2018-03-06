“أبوظبي” تفتح “مدرسة الحب” منتصف الليل

تعرض قناة “ابوظبي” المسلسل العربي “مدرسة الحب” الذي يخرجه صفوان نعمو وكتبه نور شيشكلي ومازن طه، من الاحد الى الجمعة عند منتصف الليل بتوقيت الامارات.

تدور احداث المسلسل التي تمتد على مدى ستين حلقة مكونة من 20 ثلاثية حول موضوع معين يجمع ألمع نجوم الدراما العربية من مختلف الدول وعلى رأسهم الحضور المميز للنجم كاظم الساهر بصوته، حيث يقوم بدور الراوي مستعينا باشعار نزار قباني، التي تعبر عن المعاني التي يبثها المسلسل.

يتميز العمل بتغيير نمط الحديث عن الحب بمعناه الرومانسي المتعارف عليه، بل يتجاوزه ليصل الى معان اكبر واشمل من الحب الانساني والاخلاص والايثار، وتدور الاحداث في اطار الحب بقصص منفصلة علاقات الحب المختلفة والمتنوعة، الحب بين الرجل والمرأة والحب بين الاخ واخيه، وبين الابن وامه والصديق وصديقه من مختلف الجوانب، من خلال عدد من الثلاثيات منها “دمعة ألم”، “صغيري الدني”، “موطني”، “كلمات”، “ليه يابحر” وغيرها ويشارك فيها نخبة من الاسماء اللامعة مثل حسن الرداد احمد زاهر، احمد السعدني، مروان خوري، منى واصف، عابد فهد، ماغي بوغصن، امل عرفة، عبدالمنعم عمايري، باسم مغنية وغسان مسعود.