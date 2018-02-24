قال الشريك المؤسس في شركة تاب بيمنتس الكويتية علي أبو الحسن، إن «المدفوعات الرقمية» باتت استثماراً في المستقبل لا يمكن التخلي عنه، مبيناً أن قطاع الخدمات المالية يواجه فترة من التحولات الجذرية المثيرة، الأمر الذي يجلب معه التحديات وفرص واسعة للمنطقة على مستوى دولي.

تصريحات أبو الحسن جاءت بمناسبة مشاركة (تاب بيمنتس) بتأسيس مبادرة مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين (Bahrain EDB)، كأول حاضنة خليجية تدعم شركات التكنولوجيا المالية المحلية و العالمية تحت رقابة البنك المركزي البحريني.

وفي هذا الخصوص أفاد أبو الحسن بأن دورنا كمؤسسين في فنتك بيه البحرين (Bahrain Fintech Bay)، دعم مبادرات إقليمية لتطوير و ابتكار التكنولوجيا المالية في المنطقة، موضحاً أن الحاضنة تدعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية، تحت رقابة البنك المركزي البحريني عبر برنامج الساندبوكس (Sandbox) وتعاون مجلس التنمية الاقتصادي في البحرين.

وأشار أبو الحسن إلى أن مشاركة «تاب بيمنتس» في تأسيس حاضنة فنتك بيه البحرين (Bahrain Fintech Bay)، تأتي ضمن دورها في تنمية حركة التطور التي تشهدها منظومة المدفوعات في المنطقة، مبيناً أن هذه الحاضنة ستسهم في ربط خدمات القطاع المالي الرقمية بين الخليج من البحرين وأمريكا عن طريق نيو يورك و آسيا عبر سنغافورة، في خطوة تمثل منصة متقدمة جداً في عالم تطوير البنية التحتية للمدفوعات الالكترونية التي تتطور يومياً.

وأضاف أن غالبية التعاملات التي تتم في العالم اليوم، نقدية، مشيراً إلى وجود مساحة واسعة للتحول ونمو المدفوعات غير النقدية. وقال أبو الحسن إن الكويت تصنف ضمن الدول الخمس الأولى على مستوى العالم التي حققت نسبة عالية في التعاملات غير النقدية، منوهاً إلى أن سوق مدفوعات المنطقة عبر الأون لاين مازالت في مراحلها الأولى، ما يزيد قدرتها للتحول بقوة، لا سيما في ظل وجود معدلات عالية لانتشار الإنترنت والهواتف الذكية.

وأوضح أن الجهات المختصة التي تطالع تقنيات البلوك شين (Blockchain) باهتمام تتبنى حالات استخدام مختلفة في هذا التعاملات، لافتاً إلى أنه مع الوقت ستصبح هذه الجهات أكثر خبرة ومعرفة بكيفية تطبيق آخر تقنيات البلوك شين (Blockchain) في مستقبل عمليات الدفع الإلكتروني.

وأضاف أبوالحسن أنه كلما انتشرت عمليات الدفع عن طريق الأون لاين من الطبيعي ستزداد المخاطر، ومن أجل إدارة المخاطر يلعب دور إنترنت الأشياء IOT دوراً في تحديد مستوى المخاطرة التي يتعرض لها الناس.