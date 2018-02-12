أبو الفتوح: انقلاب الجيش على السيسي يعرض مصر للخطر

رفض رئيس حزب “مصر القوية” المعارض والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، عبد المنعم أبو الفتوح، فكرة انقلاب الجيش على الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرا انها لو حدثت فإنها لن تخدم مصالح الدولة.

وفي حوار متلفز بلندن التي يزورها حاليا، قال أبوالفتوح “لا أرضى بإسقاط السيسي إلا بالصندوق الانتخابي”.

وأضاف “لن أكون سعيدا لو انقلب الجيش، حيث ستستمر الكارثة إذا بقي الجيش حاكما لمصر، أريد أن يكون الجيش في الخنادق مدافعا عن الوطن”.

وتابع ان “الذين يستدعون الفوضى يشكلون خطرا على الوطن، والإطاحة بالسيسي عبر الفوضى خطر على الوطن”، مشددا على أن التغيير يجب أن يكون عبر “العمل السلمي وليس العسكري”.

واقترح على السيسي “تكوين هيئة استشارية تساعده في إدارة الدولة”، مشيرا إلى أن الإدارة “بعقل واحد دون مشاركة تمثل خطرا على الوطن”.

ودعا مصر وتركيا لحوار بشأن ترسيم الحدود البحرية، منددا بالتصعيد الإعلامي المصري الأخير حول المسألة.