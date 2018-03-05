أبو غيدا تسلم ملف “المعلومات” ويعيد استجواب عيتاني والشيخ مشيمش: “حزب الله” دانني بالعمالة قبلك

بيروت – “السياسة”:

على وقع استمرار الجدل بشأن قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني، بعد توقيف المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج واتهامها بفبركة تهمة التعامل له، لم تجر أمس كما كان متوقعاً، مواجهة بين المقدم الحاج وعيتاني، في إطار استكمال التحقيقات في فرع “المعلومات”، حيث أشار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا إلى أنه لم يتسلّم ملف عيتاني بعد، لافتاً إلى أن عشرات الصفحات بحاجة إلى تحليل.

وقال إن “عيتاني أنكر أمامي التهمة، ولكن هناك نتائج تترتب على هذا الإنكار”، مشيراً إلى أنه سيعيد استجوابه عند تسلمه للملف.

وعُلم أن نقيب محاميي الشمال السابق رشيد درباس، تسلّم ملف المقدم الحاج، كوكيل عنها في قضية الممثل عيتاني.

وأفادت قناة “الجديد” في هذا الخصوص، أن “التحقيقات لدى شعبة المعلومات مع المقدم الحاج والقرصان الالكتروني إيلي غبش، كشفت أن الصحافي رضوان مرتضى كان الهدف الثاني الذي يُراد الإيقاع به، بتهمة التعامل مع إسرائيل انتقاماً لكتابته ضد الحاج. وقد بدأ العمل على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع.

وقد حضر ملف عيتاني خلال اجتماع قادة الأجهزة الأمنية، في المقر العام لقوى الأمن الداخلي.

في سياق متصل، وجه الشيخ حسن مشيمش، عبر “فايسبوك” رسالة مثيرة لعيتاني بعد الكشف عن براءته من تهمة العمالة لإسرائيل.

وقال الشيخ مشيمش والذي كان من قياديي “حزب الله” حتى نهاية التسعينات، والمعروف بمعارضته للحزب حاليا في رسالته لعيتاني “أحيطك علما بأن رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي خليل ابراهيم؛ الشيعي الجنوبي ابن بلدة بليدا الجنوبية الخاضع لأوامر حزب نصر الله، أدانني بفاتورة هاتف تزعم بأنني اتصلت بالعدو الإسرائيلي، وحينما واجهته بفاتورة حصلت عليها من شركة الهاتف اللبنانية الرسمية تتناقض بالتاريخ مع فاتورته المفبركة في مطبخ جهاز أمن حزب نصر الله وتكشف زورها وفسادها وكذبه، سكت وكأن على رأسه الطير”.

وأضاف مشيمش أن القاضي المذكور “مضى في المحاكمة الإجرامية، وأدانني بالعمالة والسجن 5 سنوات بتهمة العمالة لإسرائيل”، مضيفاً “إن المحكمة العسكرية وجهاز أمن الدولة ومخابرات الجيش والأمن العام، هم في قبضة جهاز أمن حزب نصر الله”.

إلى ذلك، نظّم أهالي الموقوفين الإسلاميين اعتصاماً أمام سجن رومية للمطالبة بالعفو العام عن أبنائهم، معتبرين أنه، وكما ثبت وجود فبركة في قضية عيتاني، فإن ملفات أبنائهم أيضاً مفبركة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير السابق وئام وهاب إلى “كف يد القاضي أبو غيدا لأنه وأمثاله أساؤوا إلى هيبة الدولة ونزاهة القضاء”، مضيفاً “إذا كان تزوير الاتصالات ممكناً إلى هذه الدرجة، كيف يمكن للمحكمة الدولية أن تبني قراراً بناءً على قرينة الاتصالات؟”، وقال “نعتبر أي قرار يصدر عنها قراراً مزوراً”.

أمنياً، عاد التوتر مجدداً إلى المخيمات الفلسطينية، وهذه المرة من مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور، والذي شهد إشكالاً بين مجموعة من “أنصار الله” والفلسطيني نور ديب، تطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابته إصابة خطرة، وما لبث أن توفي أثناء نقله إلى المستشفى، وهو ما تسبب بحال من الحذر داخل المخيم، في حين عُلم أنه جرى تسليم الجناة إلى حركة “فتح”.