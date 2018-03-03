اثارت تغريدة الفنانة احلام عن النجمة الهندية الراحلة سريديفي كابور، التي رفضت فيها الترحم على الفنانة الرحلة، ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عدد كبير من المثقفين في الوطن العربي والخليج، الذين وجهوا لها رسائل استنكار معظمها اكد ان الرحمة ليست بيد البشر، وانها لله وحده لا يمكن لبشر ان يكون صاحب رأي فيها”.

بداية كتب الروائي الاماراتي عبدالله النعيمي تغريدة جاء فيها: “السينما الهندية تطورت كثيرا في السنوات الاخيرة.. هذا صحيح.. لكني احب زمن سريديفي اكثر من زمن كارينا كابور ربما لان سريديفي ورفيقات دربها أصدق تعبيرا عن البيئة الهندية.. رحمها الله”.

لترد عليه احلام: رحمها الله، استغفر الله.. “افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر، انا الينا إيابهم ثم انا علينا حسابهم”، صدق الله العظيم بوذية والله يرحمها؟

ومن ضمن الرد غردت احلام: “ما شاء الله عليك اخوي الكل يتداول تغريدتك هذه في ميزان حسناتك، اتق الله يارجل يا مسلم هل انت المسلم اللي تؤدي فروضك وتخاف الله مثل الكافر الذي لا يؤمن بالله. بكل امانة صدمتني وعموما الله يكون بالعون بس متى ما احسست بخطاك استغفر ربك وانا اختك”.

فرد النعيمي مستنكرا ردها بتغريدة جاء فيها: “الحمد لله الذي جعل الحساب بيده وحده”، ثم قال في تغريدة تالية: “الفنانة احلام زعلانة مني، لاني كتبت تغريدة ترحمت فيها على الفنانة الهندية الراحلة سريديفي، انا انسان احزن على رحيل كل انسان مسالم بصرف النظر عن ديانته، وارجو ان تشمله رحمة الله، هذا كل ما في الامر”.

وتابع ردا على تغريدات احلام: ما عندي فتوى، وسمعت فتاوى كثيرة تحرم الترحم على غير المسلمين، واقول لك بوضوح وصدق، لم اقتنع باي منها وسأظل اترحم على كل انسان مسالم يفارق الحياة، خصوصا لو كان له دور في اسعادنا، والله سبحانه هو المتكفل بحساب الجميع.

احلام ردت على النعيمي بالقول: “اعلامي وكاتب قدير مثلك؟! قدوة لمتابعينك؟! ما توقعتها منك، اللهم اعز الاسلام والمسلمين”، واضافت: “لا، مش زعلانة منك ولد بلادي انما الدين النصيحة، وعلى فكرة انا من جمهور سريديفي وكارينا كابور، اشواريا راي، دبيكا، كاجول، ريكا، راني، كاترينا كييف، وسنام، واعشق الهند واسافر باستمرار اليها، ولكن الرحمة لا تجوز الا على المسلمين وحتى لو انكرتموها وعملتوا انفسكم مسالمين وطيبين”.

رد احلام استوجب من النعيمي الرد قائلا: سؤال اوجهه لك بكل ادب واحترام، وانتظر منك اجابة منطقية جادة بحكم انك فنانة اكيد عندك صديقات من ديانات مختلفة سماوية وغير سماوية تشتركين معاهم في برامج، تجلسين وتضحكين وتأكلين معهم، هل يجوز لو احداهن توفاها الله، تمنعين الاخرين من الترحم عليها؟ يطاوعك قلبك؟”.

فردت احلام: “ايوه طبعا مثل ما هم يحبون دينهم انا احب ديني اكثر منهم، وعلى فكرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.

النعيمي غرد ايضا ردا على احلام من دون ان يسميها: من الاحاديث النبوية الشريفة التي اراجعها باستمرار ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء”، لعل الله يحفظ لساني من غيبة الاخرين، ويطهر قلبي من كراهيتهم.

كما تداخل الكاتب السعودي تركي الحمد فغرد قائلا: رحمها الله الذي وسعت رحمته كل شيء من الحجر الى الشجر فكيف لا تجوز على البشر؟.. كفانا تنطعا لا يجلب لنا الا بغضاء العالم.

وعلق كذلك مقدم برنامج “لهون وبس” اللبناني هشام حداد على تغريدة احلام متسائلا عبر “تويتر”: “احلام بتعرف ان اليسا مسيحية؟

احلام وضعت نفسها في مرمي نيران الانتقادات، لا سيما استغراب عدد كبير من المغردين اصدارها هذا النوع من الاحكام، فيما هناك فتاوى تحرم الغناء والتغنج امام الرجال، واعادوا نشر مقطع فيديو لها وهي تقبل الفنان راغب علامة خلال برنامج “شط بحر الهوى”، كما عبرت المذيعة كريستيان بيسري عن استغرابها ايضا مما صدر عن احلام وردت على تغريدة النعيمي: “اقرأ وفعلا من دون مبالغة، لا اصدق، احد بيزعل من احد لانه ترحم على احد؟ بأي زمن عايشين ووين وكيف؟”.