«أحمد الربعي» نظمت ورشتي «المعلم القائد» و«شغف البروتوجيز»

ضمن ستراتيجيتها لتطوير وتنمية معلميها وطلابها نظمت ثانوية أحمد الربعي للبنين ورشة عمل المعلم القائد والتي حاضر فيها مدير المدرسة محمد بن حيدر، مؤكداً اهمية القيادة في العملية التربوية وان نجاح المسيرة التربوية يعتمد بشكل كبير على القيادة سواء داخل الصف او داخل المرفق المدرسي واعطى بن حيدر نماذج كبيرة على القيادات الناجحة ودورها في النهوض بجميع مؤسسات المجتمع.

وتأتي هذه الورشة ضمن المبادرة التي اطلقتها «الربعي» اخيراً والتي ستستمر طيلة الفصل الدراسي الثاني باستضافة متخصصين واكاديميين من داخل وخارج المدرسة من خلال ورش عمل متخصصة تفعيلاً لمبدأ التنمية المهنية ودوره في اعداد وصقل خبرات اعضاء الهيئة التدريسية.

كما احتضنت «الربعي» ورشة «الشغف» لفريق البوتوجيز حاضر فيها كل من يعرب بورحمة ودانة حمادة، وتضمنت الدورشة طرقاً مبتكرة للتدريب ومساعدة الطلاب وتأهيلهم للقيام بادوار فعالة في المستقبل القريب في بناء وتنمية الكويت، وشملت الورشة ايضاً تطوير مفاهيم التفكير النقدي البناء ومهارات التواصل بين الطلاب لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت شعار «شباب الكويت هم المستقبل» وفي نهاية الدورة كرم بن حيد فريق البروتوجيز بحضور مدير المدرسة المساعد سالم محمود وشكر منظمي الفاعلية مهدي البلوشي ووليد اسماعيل.