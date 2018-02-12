أدرعي يستشهد بحديث شريف

القدس – وكالات: نشر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تدوينة على موقع “تويتر”، تهكم فيها على وسائل إعلام النظام السوري بخصوص معالجتها لخبر إسقاط طائرة “أف 16” الإسرائيلية.

واستشهد أدرعي أول من أمس، بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال، “إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً”.

وأضاف إنه حين تتصدر العناوين الكاذبة الصحف، فانفصام الشخصية بات حالة لا بد من معالجتها، مشيراً إلى أنه ما ينقص العنوان الذي نشرته صحيفة “تشرين” السورية، أنهم تمكنوا من احتلال إسرائيل.

وفي تغريدة ثانية، بث شريط فيديو، سخر فيها من “الدعاية السورية – الإيرانية” عن إسقاط الطائرة الإسرائيلية.