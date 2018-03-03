أذربيجان تسقط طائرة أرمينية من دون طيار

باكو – الأناضول:

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أمس، أن الجيش أسقط طائرة من دون طيار تابعة للجيش الأرميني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الدفاعات الأذربيجانية أسقطت طائرة من دون طيار أرمينية من طراز “X-55” كانت تحلق فوق مواقع أذرية بمنطقة آغ أدم على خط الجبهة.

ونشرت الوزارة صوراً للطيارة بعد إسقاطها.

يشار إلى أن أرمينيا تحتل إقليم قره باغ الأذري منذ العام 1992، ونشأت أزمة بين البلدين عقب انتهاء الحقبة السوفييتية، حيث سيطر انفصاليون على الإقليم الجبلي، في حرب دامية راح ضحيتها نحو 30 ألف شخص.