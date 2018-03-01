“أرامكو” توافق على تزويد مصر بالنفط الخام لمدة 6 أشهر

قال وزير البترول المصري طارق الملا امس إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة ستة أشهر بدءا من يناير الماضي.
كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة وردت الخام للمصافي المصرية في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي لكن بشكل تجريبي.
وأضاف الوزير متحدثا بالهاتف لرويترز ”الشركة ستورد 500 ألف برميل شهريا من النفط الخام في الفترة من يناير وحتي يونيو المقبل“. ولم يذكر تفاصيل مالية.
كانت السعودية اتفقت في أبريل 2016 على تزويد مصر بسبعمئة ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.
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