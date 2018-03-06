أرباح «أسمنت الكويت» الفصلية ترتفع 15 %

أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت الكويت، ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.
وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 4.94 مليون دينار (16.5 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 4.28 مليون دينار (14.3 مليون دولار) للربع الرابع من 2016.
وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 17.19 مليون دينار في العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 19.49 مليون دينار في عام 2016، بتراجع نسبته 11.8 %.
وقالت الشركة في البيان، إن تراجع أرباح الفترة يعود إلى ارتفاع الأعباء التمويلية بمبلغ 480.45 ألف دينار، وانخفاض مُجمل الربح بمبلغ 3.55 مليون دينار.
وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 20 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 20 فلس لكل سهم، وهي نفس التوزيعات التي أقرتها الشركة للعام 2016.
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5
كتب – محمود شندي: أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي
بخيت الرشيدي خلال مشاركه في حلقة نقاشية في أسبوع سيرا في هيوستن الأميركية أكد وزير
دفعت البنوك الأميركية والأوروبية غرامات قيمتها 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017، جنت