أرباح «أسمنت الكويت» الفصلية ترتفع 15 %

أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت الكويت، ارتفاع أرباح الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 15.4 % على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 4.94 مليون دينار (16.5 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 4.28 مليون دينار (14.3 مليون دولار) للربع الرابع من 2016.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 17.19 مليون دينار في العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 19.49 مليون دينار في عام 2016، بتراجع نسبته 11.8 %.

وقالت الشركة في البيان، إن تراجع أرباح الفترة يعود إلى ارتفاع الأعباء التمويلية بمبلغ 480.45 ألف دينار، وانخفاض مُجمل الربح بمبلغ 3.55 مليون دينار.

وأوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 20 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 20 فلس لكل سهم، وهي نفس التوزيعات التي أقرتها الشركة للعام 2016.