أربعة سود سُجنوا 20 عاما ظلما يقاضون شرطة شيكاغو

شيكاغو- أ ف ب:

رفع أربعة رجال أميركيين سود سجنوا عشرين سنة ظلما دعوى قضائية ضد شرطة شيكاغو معتبرين ان سوء سلوك المحققين أدى إلى إدانتهم بجريمتي قتل لم يرتكبوهما.

وكان القضاء برّأ في العام الماضي الرجال الأربعة، تشارلز جونسون ولارود ستايلز ولاشوان إيزيل وتروشان ماكوي، من جريمتي قتل تاجري سيارات بعدما أدينوا بهما في العام 1995 حين كانوا في سن المراهقة.

ورغم عدم توفر أي دليل مادي، أمضى كل منهم نحو عشرين عاما خلف القضبان، وقد أنهى احدهم عقوبته قبل أن تظهر براءتهم جميعا.

وقال لارود ستايلز في مؤتمر صحافي:” في السادسة عشرة من عمري سجنت عن جريمة لم أرتكبها”.

وورد في نص الدعوى أن المحققين انتزعوا اعترافات من قاصرين من دون منحهم أي مساعدة قانونية، أو السماح لهم الاتصال بعائلاتهم.

واستهدف الرجال الأربعة في دعواهم القضائية ضباط الشرطة والمحقق الذي كلّف بالقضية، ويطالبون بتعويض مالي.

وقال تشارلز جونسون:” لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوّض ما خسرته”.

واشتكى المدّعون من ان شرطة شيكاغو لم تعاقب عناصرها الذين تورّطوا في سلوكيات سيئة.

وقال أحد محامي جونسون:” إنه سلوك شجّعت عليه الشرطة وساندته سرّاً على مدى سنوات”.

ويتولى محقق جديد في مدينة شيكاغو، ثالث كبرى المدن الأميركية، النظر في قضايا قديمة بحثا عن مخالفات أخرى قد يكون عناصر من الشرطة ارتكبوها.