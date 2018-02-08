أردوغان يرد على دعوات المعارضة للتواصل مع الأسد: ماذا سنبحث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟

أنقرة – الأناضول: في معرض رده على دعوات المعارضة التركية بشأن التواصل مع النظام السوري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري”، في إشارة لرئيس النظام بشار الأسد.

وانتقد أردوغان دعوة زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض كمال قليجدار أوغلو في هذا الخصوص، قائلاً “لو كان الأمر بيد قليجدار أوغلو لطلب منّا الجلوس مع الأسد على طاولة واحدة ومناقشة الأزمة السورية”.

وردًّا على اتهامات قليجدار أوغلو، أضاف أردوغان “إذا حدث وأثبت دعم حزب العدالة والتنمية لتنظيم داعش الإرهابي، فعندها سأتخلى عن منصبي، ولكن في حال لم تتمكن من إثبات ذلك، هل سيكون باستطاعتك أن تترك منصبك؟”.

وفي ما يخص دور تركيا في سورية، قال أردوغان “سنحل مشكلة عفرين وإدلب، فنحن نريد عودة إخوتنا اللاجئين إلى ديارهم، وهم أيضاً يرغبون في العودة إلى أراضيهم بأسرع وقت ممكن، ولا يمكننا الاحتفاظ بـ 3.5 مليون لاجئ إلى ما لا نهاية، يمكن لقسم منهم أن يبقى هنا”.

ورداً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، التي حمّل فيها أنقرة مسؤولية مقتل أي مدني أثناء العملية التي تشنها في سورية، قال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي اكسوي “من المؤسف أن يدلي وزير الخارجية الفرنسية بمثل هذه التصريحات المؤسفة والتي لا أساس لها حول عملية غصن الزيتون”.