لندن-وكالات:

يرفع ارسنال شعار الثأر عندما يلاقي مانشستر سيتي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 28 بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، التي تأتي عقب فوز السيتي على ارسنال الاحد الماضي في نهائي كأس الرابطة.

وإذا حقق آرسنال نتيجة مختلفة عن نهائي الكأس وانتصر في استاد الإمارات فإنه سيظل على بعد سبع نقاط من غريمه توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وربما يكون فوز آرسنال ببطولة الدوري الأوروبي، التي يواجه فيها ميلان في دور الـ 16، السبيل الوحيد لفريق المدرب آرسين فينغر للعودة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويبدو أن آرسنال سيلعب لحفظ ماء الوجه ولتحديد مستقبل المدرب آرسين فينغر الذي يقود الفريق منذ 22 عاما ويستمر عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وتتبقى لفريق المدفعجية مباراة مؤجلة في الدوري لكنه يملك 45 نقطة بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي خامس الترتيب وعشر نقاط خلف توتنهام.

وعلى الأرجح ستنحصر المنافسة بين تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، صاحب المركز الثاني وليفربول ثالث، الترتيب لحجز ثلاثة أماكن في دوري الأبطال بعد فريق المدرب بيب غوارديولا.

وتنافس هذه الأندية الخمسة في دوري الأبطال هذا الموسم، حيث يشارك يونايتد بصفته بطلا للدوري الأوروبي، ولكن على الأرجح سيغيب أحدها عن النسخة المقبلة.

واستعاد فريق المدرب جوزيه مورينيو المركز الثاني لكنه لا يزال بعيدا عن أي فرصة واقعية لانتزاع الصدارة من سيتي، قبل قمة مانشستر في أبريل المقبل.

ولم يتوقع أكثر المتفائلين من مشجعي سيتي تفوق الفريق في صدارة الدوري بفارق 13 نقطة مع تبقي عشر جولات على النهاية.

في مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.. انتزع فريق سوانزي سيتي، بطاقة التأهل لربع النهائي، بعدما تغلب على ضيفه شيفيليد وينزداي، بثنائية نظيفة، اول من امس، في مباراة الإعادة بدور الـ 16.

وافتتح جوردان أيو، التسجيل لسوانزي في الدقيقة 55، ثم أضاف ناثان داير، الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ومن المقرر أن يلتقي سوانوي في دور الثمانية، مع الفائز من مباراة الإعادة الثانية التي جمعت بين روشديل وتوتنهام، في وقت لاحق امس.