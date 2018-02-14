أصدرت «أرقام كابيتال» تقريراً خاصاً توقعت فيه نظرة مستقبلية وآفاقاً واسعة للاستثمار في أسهم شركة المزايا القابضة المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وبالمثل حافظ بنك الاستثمار على توصيته بشراء سهم الشركة ورفع سعرها المستهدف إلى 165 فلساً كويتياً للسهم الواحد وذلك عن عمليات التداول المستقبلية المتوقعة، في ظل النظرة المستقبلية الإيجابية لقطاع التطوير العقاري وارتفاع الإيرادات الإيجارية خلال العام 2018.

وارتفعت إيرادات المزايا الناتجة عن عمليات التطوير العقاري بنسبة 27٪ لتصل إلى 60.83 مليون دينار في عام 2017 مقارنة بـ 47.81 مليون دينار كويتي في عام 2016. وارتفعت العوائد المتأتية من الإيجارات بنسبة 7٪ ليصل إلى 7.60 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 7.11 مليون دينار كويتي في عام 2016. حيث قامت المزايا بتسليم 480 شقة في عام 2017. وتمثل الإيجارات ما نسبته 11٪ من إجمالي الإيرادات.

وقالت «أرقام كابيتال» في تقريرها: «نحافظ على توصيتنا بشراء سهم شركة المزايا القابضة و نرفع السعر العادل للسهم إلى مستوى 165 فلسا للسهم». حيث توقع البنك الاستثماري أيضاً نظرة إيجابية للمزايا القابضة على بند الإيرادات الإيجارية للعام 2018.

وقال محللون في أرقام كابيتال: «نحن نتوقع أن تزيد الايرادات التأجيرية للسنة المالية 2018، مع اقتراب انتهاء فترة السماح في مول ريتيم اسطنبول، وارتفاع وتيرة العمل في مركز كلوفر الطبي الجديد في صباح السالم في الكويت. علاوة على ذلك، فإنه تم تضمين مشروع مزايا داون تاون في نموذج التقييم حيث تم الانتهاء من مرحلة التصميم للمشروع ليكون في المستقبل أصلاً استثمارياً مدراً للدخل.

وقد أعلنت المزايا القابضة أنها وخلال العام 2017 واصلت الحفاظ على نشاطها التشغيلي، مؤكدة متانة وقدرة الشركة على مواصلة النمو والتطور وفقاً لستراتيجيتها الرامية إلى ريادة السوق محلياً وإقليمياً، محققة التنويع والتوازن بين مصادر الدخل.