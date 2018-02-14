كتب – بلال بدر:

أفاد رئيس قسم الضرائب بالكويت والشرق الأوسط في أرنست ويونغ الكويت، ألوك شوك، ان تطبيق السعودية والإمارات لضريبة القيمة المضافة وعدم تطبيقها في الكويت سيعكس المزيد من الضغوطات على الكويت وذلك نتيجة العمليات التي تتم عن طريق الاستيراد والتصدير من والى السعودية والإمارات مع الكويت، ما سيسبب قلقا وتعقيدا للعمليات ما بين الثلاث دول.

وأشار شوك، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس، حول تأثير المشهد الضريبي الجديد واستخدام أساليب التكنولوحيا الحديثة على الشركات الكويتية، إلى أن هذه العمليات ستدفع الى الضغط على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في الكويت، لاسيما وان تطبيقها في كلا البلدين سينتج عنه احتمالية زيادة التكلفة على المستهلك المحلي.

وتابع: «يشهد العالم اليوم تغيرات غير مسبوقة في القطاع الضريبي والتنظيمي والتكنولوجي، حيث أدت بعض الظواهر مثل مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، بالإضافة الى التحول النموذجي الذي أحدثته التكنولوجيا الرقمية في بيئة الأعمال اليوم وأدى الى زيادة العائدات الضريبية لتلبية احتياجاتها المالية، لذا ينبغي على الشركات المحلية والعالمية اتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد للتعامل مع المستجدات في القطاع الضريبي والتنظيمي مع الامتثال الى القوانين واللوائح الضريبية المعقدة والدائمة التغير».

بدوره قال الشريك الإداري في شركة أرنست ويونغ- الكويت، وليد العصيمي، أن تطبيق الضريبة المضافة في السعودية والامارات، والتطبيق المقترح في دول « جلس التعاون الخليجي ، أدى الى حدوث تحول جذري ودائم في المشهد الضريبي في المنطقة.

وذكر ان المؤتمر يهدف إلى مساعدة الشركات الكويتية على التأقلم مع المتغيرات الأخيرة بالقطاع الضريبي والتنظيمي والاستعداد لتطبيق المقترح لضريبة القيمة المضافة في الكويت، وإلقاء الضوء على الخلل المحتمل الحدوث في بيئة الأعمال اليوم نتيجة لاستخدام التكنولوحيا الرقمية، وتأثير مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتقارير الافصاح الضريبي لكشف العمليات في كل بلد على حدة على الشركات الكويتية.

من ناحيته قال الشريك بالوكالة في آرنست آند يونغ الكويت، وليد عبدالفضيل، أن الفترة التي تحتاجها الشركات من أجل الاستعداد للضريبة تخضغ لثلاثة أنواع من المحددات الأول هو الكوادر البشرية وما تطلبه من برامج تعليم مستمر لتصبح مؤهلة لتطبيق الضريبة على نموذج عمل الشركة بالصورة المثلى التي تجنبها المساءلات الضريبية، من خلال اتباعهم أحدث آليات الضبط والربط المالي، وبالتالي ربط الضريبة بصورة سليمة.

وأفاد أن المحدد الثاني يتعلق بالأمور التقنية حيث ستحتاج العديد من الشركات إلى تعديلات تقنية في أنظمتها لتتواءم مع الوضع الضريبي حال اقراره، وهو ما يتطلب خبرات في مجال الضريبة وتكنولوجيا المعلومات معا للوصول إلى الهدف من التعديلات التقنية بكل دقة.

وأشار إلى ان المحدد الثالث هو حجم عمليات الشركة وطبيعتها، مبينا ان ذلك الأمر سيستحوذ على الغالبية العظمى من الجهود المبذولة في الشركات نحو التحول الضريبي المتوقع، خصوصا اذا كانت تلك الشركات ذات علاقات تجارية كثيرة ومتشعبة، متوقعا ان تبلغ المدة المتوقعة لإنجاز الاستعدادات الضريبية لدى الشركات ذات نموذج العمل غير المعقد «البسيط» نحو 45 يوما وللشركات ذات نموذج العمل الأكثر تعقيدا فترة تصل إلى 7 أشهر.