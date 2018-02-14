أزمة العمالة الفيليبينية… تخاذلت الحكومة فتحرك الشعب!

حسن علي كرم

حسن علي كرم

يوماً بعد يوم تنكشف خيوط المسرحية الهزيلة والهزلية لازمة العمالة الفيليبينية في الكويت، ويوماً بعد يوم تنتقل وبسرعة من فصل الى اخر بلا رابط او حبكة منطقية، فتصريحات دوتيريتي لا تدل قطعاً على الاتزان، ولا يمكن ان تمثل ارضية لحل مسألة اختلقت وكأنها لغم مدفون انتظرت من يدوسه حتى ينفجر!

كان يمكن حل الازمة بهدوء ومن خلال الاتصالات بين البلدين والحكومتين، وعبر الدوائر العمالية او الديبلوماسية، لكن من فجرها لا يبدو انه أراد حلاً لا يشكل ازمة او فضيحة او خصومة بين البلدين، واجبار العمالة الفيليبينية المقيمة في البلاد ودفعها بلا مبرر الى ترك البلاد وقطع أرزاقها.

هذا اذا كان هناك في الأساس ما يبرر وجود ازمة عمالية او ازمة سياسية بين البلدين، ولعل ذلك يتبين من خلال التصريحات غير المتزنة والمتناقضة للرئيس الفيليبيني ووزير العمل، فالرئيس أمل عمالته بالذهاب الى الصين التي تحتاج وفق زعمه الى العمالة الفيليبينية، وان هناك عقوداً تنتظر 300 الف فيليبيني للعمل هناك، وامس انقلب 360 درجة حين تراجع عن تصريحاته السابقة عن الصين ليصرح انه سيصدر عمالته الى دول خليجية، متصوراً الكويت غابة وحوش، والاخرين آدميين.

المسألة بعد هذه التصريحات المتناقضة والمهزوزة، لم تعد خافية، وهي ان وراء الازمة خطة تأمرية مقصودة ضد الكويت، من خلال تشويه السمعة ليس على صعيد العمالة الفيليبينية فقط، بل على الصعيد العالمي، وهذا ما لا يبدو قد استوعبته حكومتنا الفطينة جداً… جداً، ولا يبدو انها ستتخذ أجراءات مماثلة كقطع المساعدات او تخفيض التعاملات التجارية او ترحيل الملحق العمالي في السفارة الفيليبينية في الكويت.

نحن لا نتوقع من حكومتنا، ولا من وزارة خارجيتنا، او من وزارة الداخلية او”الشؤون” ان تتخد أجراءات رادعة ضد الحكومة الفيليبينية، ولا نظن أن حكومتنا في وارد اتخاذ اجراء يحفظ كرامة الكويت وسمعتها، فبرودة اعصاب حكومتنا لا تنافسها برودة سيبيريا المنخفضة دون الصفر بخمسين درجة، فهذه الازمة ليست الاولى التي تسيئ للكويت، وتدفن حكومتنا رأسها في التراب، ولا أظن ستكون الاخيرة طالما بقيت الكويت “طوفة هبيطة” يحلو لكل مستهتر ومتهتك القفز عليها، فالسوابق كثيرة والحملات الظالمة عليها لم تنقطع، بل ما زالت مستمرة، حتى أصبحنا “مطقاقة” لاراذل البشر وسفهائهم.

لذا لم يكن مستغرباً ان يتحرك اهل الغيرة الوطنية ويرفضوا ان يطال وطنهم الحيف والافتراء بلا أسباب وجيهة…هؤلاء هم سلاح الكويت وقوتها الناعمة والخشنة، وهؤلاء يمثلون الوطن والوطنية، وهؤلاء سوف يجبرون الحكومة على ان تتحرك رغم البلادة والبرود!

ازمة العمالة الفيليبينية لم تكن جراء سوء المعاملة، لكن أخفت وراءها مؤامرة اريد بها ضرب الكويت وإساءة سمعتها عالمياً، فالكويت تستقبل عمالة من جنسيات آسيوية وأفريقية وعربية وبلدان أخرى، واذا لا تأثير لمغادرة العمالة الفيليبينية، لكن تبقى سمعة الكويت على المحك، فهل تستطيع الحكومة تحصين سمعتها من الاساءة؟

صحافي كويتي