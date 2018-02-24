أزمة تحكيم «الطائرة»على طاولة الاتحاد

كتب – خالد العنزي:

يعقد مجلس ادارة اتحاد الطائرة مساء بعد غد اجتماعاً استثنائيا، وذلك لبحث تداعيات الازمة التي انفجرت بعد نهائي الدوري الممتاز والتي اقيمت الثلاثاء الماضي بين الكويت وكاظمة وحصد الاخير لقبها بفوزه بصعوبة على «الابيض» بثلاثة اشواط لشوطين، والتي تخللها العديد من الاخطاء التحكيمية من الحكمين نايف الحميدان وعلي الثويني والتي هاجمها اداريو الناديين .

كما سيجتمع مجلس ادارة الاتحاد مع لجنتي الحكام والمسابقات لوضع النقاط على الحروف حول الازمة ولرسم ستراتيجية بطولة كأس الاتحاد التي ستنطلق يوم الاثنين 12 مارس المقبل وتختتم يوم 3 ابريل الذي يليه.

وكانت الاخطاء التي وقع بها حكمي نهائي الدوري جعلت مسؤولي الناديين يصبون جام غضبهم عليهم ويطالبون ادارة اتحاد اللعبة بوقفة جادة حول مستوى التحكيم.

من جانبه، شن محمد النصف عضو مجلس إدارة نادي الكويت ورئيس جهاز اللعبة هجوماً لاذعاً على الإتحاد وعلى حكام المباراة النهائية للدوري الممتاز نايف الحميدان، وعلي الثويني.

وقال: «المباراة كانت كبيرة على الحكام، خصوصاً وأن المباراة نهائية ولا تقبل أي أخطاء، خاصة في الشوط الخامس الحاسم الفاصل».

وبين بأن المباراة شهدت أخطاء تحكيمية بالجملة، وخصوصاً في الشوط الأخير والذي على اثرة ضاع اللقب من فريقه وذهب الى كاظمة بسبب الظلم التحكيمي.

وأشار الى أن لاعب فريق كاظمة عبد العزيز شاكر والذي تم طرده من اللقاء وبالمخالفة للقوانين تواجد داخل الملعب، الأمر الذي كان يتطلب إعطائه كارت أحمر ويحتسب نقطه لفريق الكويت الا أن هذا لم يحدثّ.

وتسأل النصف عن موقف الحكام والإتحاد من هذه المهزله، وعدم معاقبة اللاعب بعد دخوله الملعب وهو مطرود.

وقال «توقفت المباراة في الشوط الخامس الفاصل، عندما كانت النتيجة تشير الى تقدم «الابيض» 13-12، حيث احتسب الحكم خطأ على ليبرو «البرتقالي» شاكر وتمت معاقبته بكارت أصفر ثم كارت أحمر، ما يعني طرده من اللقاء، وكانت يتوجب على الحكم إعطائه كارت أحمر بنقطة، الا انه فضل طردة من المباراة».