أزمة مصر و”الإخوان”

مشعل أبا الودع الحربي

مشعل ابا الودع الحربي

الإخوان المسلمين، جماعة تصف نفسها بأنها إصلاحية شاملة، تعتبر أكبر حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية.

فمنذ تأسيسها على يد حسن البنّا في مصر خلال شهر مارس 1928، سرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، واستطاعت أن تؤثر في غيرها من الجماعات الأخرى في عدد من الدول.

والذي يريد يدرس تاريخها، منذ نشأتها إلى يومنا هذا يتبين له أنها تنتمي إلى العنف والتشدد، مستعملة الإسلام كغطاء في ترويج وتصدير ظاهرة الإرهاب والتطرف في العالم.

ما من بلد من البلدان التي أقامت علاقة مصاهرة مع هذا التنظيم إلا وشهدت موجات من الاضطرابات والاصطدامات بين أبنائها، فعند الحديث عن مصر منشأ الجماعة، كم من أحداث دامية وقعت خلال سنوات طويلة بين الإخوان والسلطة؟ وفي سورية تضرر الشعب السوري من خلال عنف الإخوان ما أدى إلى أحداث حماة، والمذابح التي وقعت في الجزائر خلال سنوات من دون استقرار هي نتيجة سوء تصرف جبهة الإنقاذ الوطني في الجزائر التي تجمعها مصاهرة مع جماعة الإخوان.

دخلت الجماعة معركة الانتخابات التي جرت في مصر بعد ما يسمى بالربيع العربي، وذلك بتحويل الاتجاه السري بمكافحتها إلى الاتجاه العلني، بتكوين حزب الحرية والعدالة، ما أدى إلى الخوض في انتخابات 2012 م باختيار مرسي مرشحا لها.

وعند وصول مرسي إلى الحكم بدأت الجماعة بسط سيطرتها على دوائر الحكم، ورغم الحديث عن محاولات مرسي للاستقلال بقراراته، لم تكن محاولات دخول قيادات الإخوان المسلمين المباشر على السلطات الرسمية طي الكتمان، بحيث يمكن القول إن رئاسة الدولة مثلت امتدادا لمواقف الجماعة، ما شكل نوعا من السلطة الضعيفة كانت مصدرا للقلق وعدم الاستقرار.

فعلى سبيل المثال، قيام خيرت الشاطر بدور سياسي – وهو عضو بارز في التنظيم-بصنع القرار عزز تدخل الجيش في يوليو 2013م للإطاحة بمرسي.

لم تكن المسألة بين الدائرة المحيطة بمرسي الشكل الوحيد للدور السياسي للشاطر، فقد كانت هناك أدوار أخرى، كاستقبال بعض الممثلين الأجانب وبعثة صندوق النقد الدولي.

حكومة مرسي شكلتها المنظومة الإخوانية الرافضة لوجود غيرها في جميع المؤسسات داخليا وخارجيا، فبعد تدخل الجيش كان من الصعوبات التي واجهها الجيش المفاوضات الخارجية مع الوفود الأجنبية التي كان الشاطر وجهة التفاوض مع الوفود الأجنبية.

رغم دخول الإخوان في الحياة السياسية لم يتغير موقف الجماعة منذ بداية النشأة بحلم الخلافة بعد سقوط الامبراطورية العثمانية من التشدد والانغلاق، وعدم قبول الآخر.

فالجماعة ما دامت تؤمن بالاستبداد تدعو إلى الجهاد لإقامة ثورة الفساد، بزعزعة البلاد.

الاخوان المسلمين بعيدون عن العملية السياسية، لأن العملية السياسية تتميز بالاحترام والتعددية الفكرية، الكل مشارك في بناء الوطن ببذل الطاقة من دون النظر إلى لون وانتماء.

كاتب سعودي