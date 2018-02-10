أزمتنا مع الفيليبين أزمتان…!

حسن علي كرم

حسن علي كرم

بداية رغم الصراحة العارية والعنف اللفظي الذي يتعامل به الرئيس الفيليبيني ليس مع ازمة ما يسمى سوء معاملة عمالتهم في الكويت، انما ايضا مع خصومه السياسيين ومع الفاسدين والخارجين على القانون من مواطنيه وفي بلده، وقد رمى منذ ان تسلم مقاليد الحكم كرئيس للبلاد اللغة الديبلوماسية في سلة المهملات، أثراً التخاطب باللغة العامية مع رؤوساء كبريات الدول، فالرجل لا يتوانى عن ان يتلفظ بالفاظ شوارعية متطاولاً على امهات وزوجات رؤوساء دول، ولعل الرئيس الاميركي الحالي ترامب والسابق اوباما اكثر الرؤساء الذين نالوا الوجبة الأكبر من كميات السباب من رودريغو دوتيريتي، ورغم هذا، فللرجل شعبيته الطاغية لدى شعبه.

وعندما يستمر في الحملة الشعواء غير المنصفة على الكويت ودعوة مواطنيه العاملين فيها الى العودة الفورية وعلى حساب الدولة الفيليبينية، فذلك جزء من الشخصية الثورية التي تعتلج في داخله، لكن السؤال: هل هو على حق ام هذه حركات استعراضية ورسائل يطيرها في الهواء عبر الكويت، ربما الى دول المنطقة التي تكثر فيها العمالة الفيليبينية؟

هذا جائز، لكن الاجوز ان اخطاء الحكومة الكويتية وتعاملها منذ انفجار الازمة هو اسوأ، فالأجهزة المعنية هنا لم تتحرك، وكأن المسألة مزحة من رجل يبحث عن الشعبوية في بلاده، وهذا ما تنفيه الوقائع المتكررة، ومهما يكن من أمر الاجدر بالحكومة الكويتية، وحماية لسمعة الدولة ان تسارع الى لجم الأفواه التي تتعدى على الكويت، الا ان رخاوة وبلادة ديبلوماسيتنا، وبطء فهم ابعاد الازمة كبر ديبلوماسيونا المخدة وكأن لا شيء يستحق التحرك وترك الفراش الدافئ.

ما دور السفراء اذا كانوا لا يتحركون في الأزمات الطارئة، هل وجودهم تمثيل الكويت وجاهيا،”كشخة على الطل”؟

كان يجدر بالسفير الكويتي المعتمد في الفيليبين ان يبادر فور انفجار الازمة الى ان يتحرك هناك ويقابل المسؤولين الفيليبينيين ويشرح لهم انه لا يصح تعميم الحالات الفردية المتوقع حدوثها على الجميع، حيث اختلاف الثقافة واختلاف البيئة.

ثانياً: كان يجدر بالاجهزة الأمنية والعمالية الكويتية ان تكون صارمة مع الكفلاء وارباب العمل الذين يسيئون معاملة عمالتهم، سواء خدم منازل او غيرهم، وان يتم حرمانهم كلياً من جلب عمالة على كفالتهم، لكن التراخي وسوء التقدير من الاجهزة الحكومية أدى الى الاساءة لسمعة للدولة، من هنا نظن، رغم القسوة اللفظية للرئيس الفيليبيني ان الخطأ الأكبر تتحمله الحكومة الكويتية بسوء تقدير اجهزتها البليدة والمتراخية. اعتذروا للفيليبين وسارعوا الى شرح الحقيقة، فالمسألة ليست حدودها مقاطعة العمالة الفيليبينية، لكن الاهم سمعة الكويت هذا كانت تهمكم سمعة الكويت.

صحافي كويتي