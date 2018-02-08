أسامة الحمد يصور “عندي قلب” عن قضايا البنات

يواصل المخرج أسامة الحمد تصوير مسلسل “عندي قلب” الذي كان سابقا باسم “رقصة الروح” من انتاج “الصدى” وكتابة مروان قاوون ورنيم عودة.

ويشارك في بطولة العمل الدرامي نخبة من أبرز الممثلين اللبنانيين، على رأسهم وسام حنا، جوي خوي، يوسف حداد، نتاشا شوفاني، علي منيمنة، ليلى جريج، جوي الهالي، ربيع الحاج، خالد السيد، روز الخولي، ماري تيريز معلوف وسهير نصر الدين، اضافة الى ميريام عطالله ومعن كوسا من سورية.

وتدور أحداث العمل حول اعتماد الأب على ابنته الكبرى وثقته بذكائها ونجاحها بتدبير الأمور، وبالمحافظة على المال الذي أودعه باسمها كي تحمي أخواتها الأصغر سنا من اطماع عشاقهن المزيفين ومن مشكلات الحياة التي لا تنتهي الى جانب انه يسلط الضوء على بعض زوايا الرق الأبيض “الدعارة”