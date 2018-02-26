أسبوع ثقافي كويتي هندي بمناسبة الأعياد الوطنية

تزامنا مع احتفالات دولة الكويت في أعيادها الوطنية، اقيم في مدينة مومباي في الهند الأسبوع الثقافي الكويتي خلال الفترة من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين من الشهر الجاري، والذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون بين سفارة الكويت بالهند والقنصلية الكويتية في مومبي.

وقال رئيس الوفد الكويتي الأمين العام المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش في تصريح صحافي أن الأسبوع كان مثمرا وناجحا بكل المقاييس، حيث قدمت الفنون الكويتية الشعبية والتشكيلية ومعارض الصور الأثرية والحوارات التاريخية ضمن فعاليات متنوعة حظيت بإقبال جماهيري لافت وإشادة من مسؤولي الثقافة والفنون الهندية.

وأضاف أن فرقة حمد بن حسين الشعبية قدمت ليلة من الفنون الأصيلة خلال مجموعة من فنون السامري والعرضة والفنون البحرية التي لاقت إعجاب الجمهور الهندي والجاليات العربية والأجنبية، اضافة الى أن المعرض الفني المصاحب للأسبوع الثقافي شهد مشاركة الفنانة الفنانة التشكيلية د. عبير الكندري والتي نالت لوحاتها الفنية الاستحسان والتقدير، كذلك معرض الصور الفوتوغرافية الذي يحتوى على أهم الاكتشافات الأثرية الكويتية، إضافة إلى مشاركة أستاذ التاريخ في جامعة الكويت د. بنيان التركي في محاضرة عن تاريخ العلاقات الكويتية الهندية.