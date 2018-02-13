أستانا تستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن سورية في مارس

استانا- وكالات: أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبدالرحمنوف أمس، أن اللقاء بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران بشأن سورية قد يعقد في أستانا في مارس المقبل، وستليه جولة جديدة من المحادثات بشأن سورية.

وقال عبدالرحمنوف للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحكومة، “حصلنا منذ أيام على معلومات من زملائنا الروس مفادها أن الدول الضامنة لعملية أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، تنوي عقد لقاء لوزراء خارجيتها في إطار عملية أستانا، ومن الممكن أن يجري اللقاء في أستانا، ويتم حالياً تدقيق مواعيد وجدول أعمال اللقاء، وبهذا الصدد من المخطط إجراء جولة جديدة من عملية أستانا بعد لقاء وزراء الخارجية”.

وأضاف إن اللقاء الوزاري سيجري على الأرجح في مارس المقبل.