سيدني – وكالات: فرض رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول أمس، حظراً رسمياً على العلاقات الغرامية بين الوزراء وموظفيهم، رداً على العاصفة التي أثارتها علاقة خارج إطار الزواج أقامها نائبه بارنابي جويس (50 عاماً) مع مساعدته السابقة وهي حامل حالياً.

واندلعت الفضيحة التي طالت جويس منذ الكشف الأسبوع الماضي، عن علاقته بمساعدة تصغره بعشرين عاماً، وهي تنتظر مولوداً، وهو متهم بأنه خالف قواعد الحكومة، فيما طغت الازمة على الاخبار وتزايدت الدعوات الى استقالته.

وأعلن ترنبول هذا التعديل في قانون المسلك الوزاري خلال مؤتمر صحافي استثنائي وجه فيه انتقادات لاذعة لنائبه بارنابي جويس.

وقال إن مساعد رئيس الوزراء مذنب “بالتسبب بمعاناة وإذلال شديدين” لزوجته وبناته الأربع.

وأضاف إن “بارنابي ارتكب خطأ في التقدير مثيراً للصدمة عبر إقامته علاقة مع شابة تعمل في مكتبه”، موضحاً أنه “عبر قيامه بهذا الأمر، أغرق هؤلاء النساء في عالم من التعاسة وتسبب بصدمة لدينا جميعاً، نحن جميعاً متعاطفون معها، كان الأمر رهيبا بالنسبة إليها أن تجد نفسها تحت الأضواء”.

وأشار إلى أن مساعده سيأخذ إجازة الأسبوع المقبل ما سيجنبه بالتالي تسيير شؤون الحكومة خلال زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة لأربعة ايام، مضيفاً إن “الإجازة ستتيح لجويس تقييم موقفه”.

وسيتولى رئيس مجلس الشيوخ ماتياس كورمان تسيير شؤون الحكومة في غياب ترنبول.

واقر بارنابي بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع مستشارته الاعلامية السابقة فيكي كامبيون البالغة من العمر 33 عاماً. واعربت زوجته ناتالي التي اصبح منفصلا عنها حاليا بعد زواج استمر 24 عاما وبناته الاربع عن صدمتهن الشديدة.