كشفت شركة المجموعة العالمية الأولى للسيارات،الوكلاء الحصريين للعلامة البريطانية الفاخرة أستون مارتن في الكويت، عن سلالة جديدة بالكامل من سيارتها الرياضية الفارهة استون مارتن فانتج 2019 ،والتي تعتبر أولى سيارات الجيل الثاني من فانتج التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية الفارهه.والتي خضعت لعملية تغيير شاملة للتصميم الخارجي والداخلي،وصولا الى التجهيزات الميكانيكية.

وقد كشف النقاب عن فانتج 2019 الجديدة كليا،التي تجمع بين الفخامة والروح الرياضية وقوة الأداء وأناقة التصميم ، ضمن فعالية تقديم خاصة لرجال الصحافة والإعلام وعملاء الشركة ومحبي وعشاق أستون مارتن في الكويت، استمرت لمدة ثلاثة أيام فقط على ان ترسل السيارة لاحقا لتشارك في معرض جنيف الدولي للسيارات،وذلك بمعرض الشركة الرئيسي في منطقة الري.

وبهذه المناسبة قال مدير عام المجموعة علي جراغ، إن فانتج تعتبر من انجح السيارات التي قدمتها أستون مارتن خلال السنوات الماضية،لذلك استغرقت الشركة وقت طويل لتطوير الجيل الثاني من هذه التحفة،حيث انه روعي بعملية التطوير ان لا يقل الجيل الثاني كفاءة وقوة عن الجيل الحالي. مبينا إن اسم فانتج يحمل الكثير من الذكريات والصور المميزة لمجموعة مذهلة من السيارات الرياضية الأصيلة ،حيث بقي على مدار 7 عقود يمثل القلب النابض لهوية أستون مارتن.

وتوقع جراغ أن تتخطى مبيعات فانتج الجديدة كليا التوقعات ،وان تساهم وبشكل فعال في زيادة الحصص السوقية لأستون مارتن في فئة السيارات الرياضة الفارهة ،خصوصا إن السيارة الجديدة تأتي كجزء من خطة التحول للقرن الثاني التي تتبناها أستون مارتن في تقديم سيارات مميزة من خلال طرح بديل لفانكويش وتقديم دي بي 11 مؤخرا ومن ثم إنتاج فانتج الجديدة والتي بدورها ستسهم في تعزيز مكانة ومبيعات أستون مارتن.

وأوضح إن فانتج 2019 من المنتظر أن تكون من بين الإطلاقات المميزة الجاذبة لمحبي السيارات الرياضية الفارهة ، فهي تأتي بتصميم جديد وفريد، ومحرك AMG مزدوج، إلى جانب مواصفات ومزايا عديدة على المستوى التقني والتصميمي والتكنولوجي.

ولفت إلى انه من الملاحظ أن السيارة الجديدة حصلت على ملامح مستمدة من سيارة العميل السري جيمس بوند ، أستون مارتن DB10 ، وان استون مارتن ومن خلال الطراز الجديد استمرت في فلسفتها التي تمزج بين الفخامة والروح الرياضية.

وأضاف إن أستون مارتن ومنذ انطلاقتها في عام 1952 نجحت في فرض نفسها كصانع للسيارات لا يشبه الآخرين،واستحلت مكانة كبيرة في ملعب الكبار لناحية الأداء الرياضي العالي والفخامة البريطانية العريقة.

وخضعت فانتج 2019 إلى عملية تطوير جديدة بالكامل تحمل لغة تصميم جريئة ومميزة،تميزت بملامح رياضية واضحة ،حيث تظهر بتصميم حديث جدّاً، لم يرصد من قبل في عالم الواقع، مع ملامح خارقة تنتظر منها أن تفاجئك بمناورة سحريّة ما. إنها سلالة أنيقة برياضيّتها التي تظهر عبر خطوط انسيابية وواجهة أمامية هجومية بارزة مع شبك شرس التصميم، يُحيط به إطار من الكربون فايبر وغطاء محرك منتفخ ومصابيح “ليد” ذات تصميم عصري.حيث ان المصابيح الجديدة المميزة تمنح فانتج الجديدة حضوراً ومظهراً لا يمكن للعين أن تخطئه على الطرقات كما تساهم في منحها هوية قوية ومتفردة بين مجموعة طرز أستون مارتن المتنامية.

ومن الخلف، يكتب تصميم المصابيح الخلفيّة الرفيعة المتصلة ببعضها البعض حكاية حلم توحي بتناغم كامل ما بين انسيابية الملامح والتأدية الرياضيّة، التي يعزّزها صادم خلفيّ رياضي التصميم، بالإضافة إلى شراسة جناح الهواء.