أسرار الدماغ في عدد الثقافة العالمية الجديد

صدر العدد الجديد من سلسلة كتاب الثقافة العالمية التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب جاء العدد الجديد بعنوان اسرار الدماغ وهو الملف الرئيسي في العدد.

الى وقت قريب يعد دماغ الانسان احد الالغاز المبهمة التي لم تصل لها يد البحث العلمي المتعمق من حيث مكوناته وكيفية سير العمليات الفسيولوجية فيه فقد كان التعامل مع دماغ الانسان بالدرجة الأولى من خلال المؤثرات الخارجية التي يمكن ان تؤدي دوراً في تشكيل افكاره ومن ثم سلوكه اذا كانت هناك محاولات عدة للسيطرة على الانسان عبر الهيمنة على تفكيره وجعله تابعاً للاطراف التي تهيمن على ممارساته وقراراته وتوجهه كيفما تشاء فقد كان مصطلح غسيل الدماغ متداولاً بشكل كبير في المجالات السياسية والاعلامية والعقائدية فهناك عدد من الاحزاب عملت على غسيل دماغ منتسبيها عبر اطروحاتها الايدولوجية او العقائدية او القومية التي لا تقبل الا سواها وترفض التعددية او الافكار الاخرى او القيام عبر الوسائل الاعلامية الى وقت قريب بالسيطرة على الرأي العام وتوجيهه خصوصاً في الانتخابات او الاحداث او القرارات المهمة وقد سخرت لذلك الدراسات والادوات المختلفة لتحقيق تلك الاهداف.

لكن في العقود الاخيرة برزت عملية استكشساف الدماغ علمياً من الداخل بمعنى بدأ العلماء في البحث التجريبي على تركيبته الدماغ والمواضع المختلفة فيه وطريقة عملها وماذا يوجد فيها من مكونات لها اهمية في تفسير عدد من العمليات التي تجري به فالعمل جار من قبل العلماء المختصين بعدد من العلوم التجريبية والاجتماعية والانسانية ل فك اسرار الدماغ وكشف طبيعة التفكير مثلاً وكيف تتحكم الافكار في الانسان وعمليات الادراك والوعي فضلا عن محاولة علاج عدد من الامراض النفسية ومشكلات مثل الادمان والقلق والاكتئاب وغيرها.

ويسعى العلماء ايضاً الى كشف طبيعة الاختلاف بين شخصيات الافراد المختلفين من حيث الذكاء والعبقرية والاقبال على العمل والحياة والتفاؤل والتشاؤم وغيرها فعلى سبيل المثال تحظى العبقرية باهتمام كبير من طائفة من العلماء الذين يسعون الى استكشساف دماغ العبقري وكيفية تميزه عن غيره من حيث الفروقات في تركيبة الدماغ واثر العبقرية في سلوك المبدعين الكبار والامراض النفسية التي كان يعاني منها كثير منهم او والدوهم او اخوتهم واخرون ينتمون لشجرة العائلة.

وهناك طافة من العلماء الموجهين من قبل بعض الجهات او الحكومات تعمل على فك الغاز الدماغ ومكوناته من اجل الهيمنة على الانسان لاخضاعه لاهداف وتوجهات ورغبات معينة تخدم بعض الفذات في المجتمع او حتى الحكومات فاذا كانت الهيمنة سابقاً عبر الافكار والالات المتطورة ستكون عملية التحكم بالانسان تتم من داخل العقل نفسه وفي حال تحقق ذلك سيأتي بلا شك بنتائج خطيرة وكارثية على الانسان اذا ستتم عملية توجيه واخضاعه عبر عقاقير واساليب تكنولوجية متطورة والتحكم بسلوكه وفقدان حريته وهذا سيقود الى تصدع المنظومة الاجتماعية السائدة حالياً.

ومن جهة اخرى تجري عمليات مكثفة لفهم عمليات الدماغ فيما يخص التفكير والاستفادة من ذلك في تطوير صناعة الادوات التكنولوجية التي اخذت بالتدرج في المساهمة في الابداع الفني والجانب الاخر والاهم هو صناعة الروبوتات التي قطعت اشواطاً متقدمة جداً حيث يجري العمل على تصميم دماغ للروبوتات شبيه بدماغ الانسان.

ان علم او علوم دراسة المداغ لا تزال وليدة بالمقارنة مع العلوم الاخرى وسيشهد المستقبل تطورات كبرى في هذا المجال ستتوج مع التطورات الاخرى الجارية في الطب والبيولوجيا والتكنولوجيا باحدث تحولات نوعية في طبيعتنا الحالية كبشر، ومن ثم واقعنا الذي نعيشه بشتى جوانبه.

ويتنالو ملف هذا العدد من الثقافة العالمية جانباً من التطورات الجارية في دراسة وتحليل الدماغ حيث يحتوي على موضوعات حديثة ومتنوعة وتجدر الاشارة هنا الى ان هناك مصطلحات تستخدم احياناً في معظم المقالات تدل ضمنياً او مباشرة على الدماغ او ابرز عملياته التي تجري فيه كاستخدام مصطلحات مثل العقل والمخ والوعي وغيرها يمكن فهمهما وفق السياق الذي تستخدم فيه.