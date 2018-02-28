انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات في تداولات الثلاثاء ليبلغ مستوى 63.47 دولار أميركي مقابل 63.51 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وتراجعت أسعار النفط امس متأثرة ببيانات صناعية صينية ويابانية ضعيفة مما أثار المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يخفض الطلب على النفط وأيضا بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام الاميركية في ظل ارتفاع الانتاج.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش انخفض خام غرب تكساس الوسيط الاميركي 32 سنتا بما يعادل 0٫5 في المئة الى 62٫69 دولار للبرميل بعد انخفاضه 90 سنتا في الجلسة السابقة.

ونزل خام برنت 25 سنتا أو 0٫4 في المئة الى 66٫38 دولار للبرميل. وهبط برنت 87 سنتا الثلاثاء الى 66٫63 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون ان انخفاض أسعار النفط يرجع الى المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بعدما أعلنت الصين اليوم أن نمو انتاج المصانع في فبراير هو الادنى منذ يوليو 2016.

وفي حين تأثر نشاط الشركات بسبب عطلة أسبوع السنة القمرية في الصين فقد أشار المتعاملون أيضا الى تشديد قواعد حماية البيئة الذي أثر على انتاج المصانع.