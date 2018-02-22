“أسواق المال” تحقق مخالفات الرباعية و”الفوز دون الوسيط”

تعلن هيئة أسواق المال، وعلى أثر نتائج تقارير التفتيش الميداني التي قامت بها فرق التفتيش التابعة للهيئة على كل من الشركة الرباعية للوساطة المالية، وشركة الوسيط للأعمال المالية، وشركة الفوز للاستثمار، ونتيجة لإخفاقات في تسوية بعض صفقات التداول في بورصة الكويت، وما انتهت إليه تلك التقارير من رصد لعدد من شبه المخالفات على هذه الشركات بشأن عدم التزامها ببعض مواد القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، فضلاً عن عدم التزامها ببعض مواد لائحته التنفيذية وتعديلاتها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الخاصة بإخفاقات سداد بعض عمليات التداول لدى الشركة الرباعية للوساطة المالية، فقد قررت الهيئة:

1- إحالة كافة شبهات المخالفات المرصودة في التقارير المشار إليها إلى التحقيق بالهيئة.

2- استمرار تقييد نشاط الشركة الرباعية للوساطة المالية في مجال ممارسة أعمال الوساطة المالية، وتقييد نشاط شركة الفوز للاستثمار عن مزاولة كافة الأنشطة التي تم الترخيص لها من قبل الهيئة، حتى انتهاء التحقيق.

3- تقييد نشاط أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين في كل من الشركة الرباعية للوساطة المالية، وشركة الفوز للاستثمار، المسجلين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 1 سبتمبر 2017 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، بحيث تقتصر أعمالهم على إدارة الشركة فقط، وعدم تسجيلهم في أي وظيفة (جديدة) من الوظائف واجبة التسجيل أو منصب (جديد)

4- تقييد نشاط أحد وسطاء الشركة الرباعية للوساطة المالية عن مزاولة أعمال ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

5- تقييد نشاط أحد وسطاء شركة الوسيط للأعمال المالية عن نشاط الوساطة المسجل به لدى الهيئة، وعدم تسجيله في أي وظيفة (جديدة) من الوظائف.