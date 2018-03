“أسواق المال” تشارك في أعمال لمؤتمر هيرميس بدبي

شارك وفد هيئة أسواق المال في أعمال المؤتمر السنوي الرابع عشر (EFG Hermes 14th Annual One on One Conference) المنعقد على مدار ثلاث أيام في مدينة دبي، والذي تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق المبتدئة، ويعد هذا المؤتمر نقطة التقاء لأبرز المؤسسات الدولية التي تتطلع للمشاركة في تنمية الأسواق في المنطقة، ويشارك فيه عدد كبير من المستثمرين وممثلي المؤسسات والشركات الإقليمية لاستعراض الفرص الاستثمارية في أسواق المنطقة.

وقد ترأس وفد الهيئة مشعل مساعد العصيمي – نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة، وبمشاركة مؤيد الشخص مدير مكتب المدير التنفيذي، وعبدالرحمن محمد مدير مكتب العلاقات الدولية، ومشعل السجاري مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام، وعبدالرحمن الفيلكاوي اختصاصي أول في مكتب نائب رئيس مجلس المفوضين.

جاء افتتاح المؤتمر بكلمة ترحيبية كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، والذي تطرق فيها إلى نبذة تاريخية عن المؤتمر وأهدافه وإحصائيات عن الجهات المشاركة فيه.

بينما تناولت الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر موضوع الترويج للاستثمارات وإدارة القطاع العام والتي ناقش فيها خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام في جمهورية مصر العربية، حيث أشار الى خطط جمهورية مصر العربية في خصخصة بعض القطاعات والفوائد المرجوة من تخصيص بعض القطاعات وتطرق كذلك إلى استقطاب المستثمرين الأجانب للاستثمار في خصخصة بعض القطاعات.

وناقشت الجلسة الثانية للمؤتمر رؤية رؤساء مجالس الادارات والمدراء التنفيذين في أسواق المال والبورصات العربية لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في الدول العربية، وقد شارك في هذه الجلسة مشعل العصيمي، الى جانب كبار المسؤولين ويمثلهم من هيئة أسواق المال السعودية خالد الحمود عضو مجلس المفوضين، ومن هيئة الأوراق والسلع الإماراتية د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي، ومن بورصة مصر محمد فريد رئيس مجلس الإدارة، ومن بورصة الكويت خالد الخالد الرئيس التنفيذي، حيث طرح للنقاش موضوع مدى تقبل الأطراف المحلية للتغييرات التي يشهدها السوق الكويتي والمبنية على أسس عالمية.