شركة البورصة تحولت إلى الربحية خلال العام الماضي وحققت 3 ملايين دينار

كتب – محمود شندي:

وقعت هيئة أسواق المال ،امس، عقد تقديم الخدمات الاستشارية للمزايدة على حصة في رأس مال شركة بورصة الكويت مع شركة المجموعة الثلاثية العالمية (TICG) التي تمثل تحالفاً بقيادتها وعضوية شركة كامكو للاستثمار وشركة أوليفر وايمان بالإضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.

وأوضح نائب رئيس مجلس المفوضين، المدير التنفيذي بالإنابة، مشعل مساعد العصيمي خلال مؤتمر صحافي لتوقيع العقود أن “المجموعة الثلاثية” مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 60% وشركة أوليفر وايمان بنسبة 30% والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 10%.

واشار العصيمي الى ان هناك طلبات من قبل هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية للدخول في حصص من خصخصة البورصة موضحا أن شركة بورصة الكويت انتقلت إلى الربحية خلال 15 شهر من بدء عملها الفعلي، حيث حققت أرباحاً للعام 2017 بنحو 3 ملايين دينار.

واضاف “ان هذا الحدث يشكل مرحلة محورية ومهمة من مراحل خصخصة بورصة الكويت، وذلك استجابة لرغبة المشرع بأن يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية شكل شركة مساهمة تخصص أسهمها بحيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد عن 24% لصالح الجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يُكتتب فيها إلى المستثمر الفائز”.

ولفت الى انه “سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 26% ولا تجاوز 44% لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغلاً عالمياً منفرداً. ونسبة 5% تُخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين ، وسوف تنصب الخدمات الاستشارية على الحصة المُخصصة للمزايدة، أي الحصة المخصصة لتكتتب فيها الشركات المدرجة بالبورصة مع مشغل عالمي أو مشغل عالمي منفرداً”.

واوضح العصيمي ان من أهم الخدمات التي ستقدمها الجهة الاستشارية تقديم الدعم الفني اللازم للهيئة لإنجاز عدة أعمال وهي: تحديد متطلبات ومعايير التأهيل للمُشغل العالمي الذي يحق له المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد، وتحديد متطلبات ومعايير التأهيل للشركات المدرجة بالبورصة التي يحق لها المزايدة على الأسهم المطروحة في المزاد، بالإضافة إلى تهيئة البورصة للمزايدة، والتحضير للحملة الترويجية والاجتماعات مع المستثمرين المحتملين، وتنفيذ وإنهاء المزايدة.

ولفت الى ان هذا المشروع يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تطوير سوق المال ومحطة مهمة من محطات اتمام عملية خصخصة بورصة الكويت، حيث سبق ذلك تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وتفويضها بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة بعد اتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية تحت إشراف الهيئة ، وصولا الى إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والتـرخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط.

واشار الى ان توقيع هذا العقد إحدى خطوات تنفيذ ما نصت عليه المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010، ومقتضاها منح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية”لافت إلى أن مجلس مفوضي الهيئة كان قد شكل لجنة طرح وترخيص أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية برئاسة هيئة أسواق المال وعضوية الهيئة العامة للاستثمار وبورصة الكويت ، وتختص اللجنة بتقديم المقترحات اللازمة لخصخصة بورصة الكويت ومتابعة عملية الخصخصة تحت إشراف مجلس المفوضين.

من جانبه قال عضو مجلس المفوضين في هيئة اسواق المال فيصل الفهد ، ان مشروع الخصخصة بدأ منذ فترة طويلة وياتي هذا العقد ليكون تتويجا لهذا العمل لاسيما في اطار جذب الاستثمارات الى البورصة ، لافتا الى ان هناك العديد من الانجازات التي تمت في هذا الاطار وهناك العديد من الحلول والبدائل لمواجهة اي معوقات تواجه المشروع ، كما ان الفترة المقبلة ستركز على اختيار المشغل العالمي سواء بشكل منفرد او من خلال تحالف من الشركات.

وفي سؤال حول رفض بعض الشركات الاخرى في الماضي قال الفهد ، ان الهيئة لديها لجنة مثل لجنة المناقصات المركزية لتحديد اسلوب التقديم في المناقصة وهناك اشكاليات اجرائية لاتتيح اتخاذ القرار المناسب لذا تم اعادة طرح المناقصة ، لافتا الى انه لايمكن تحديد وقت محدد لانجاز ملف المشغل العالمي ولدينا لدينا خطة لمقابلة جميع الجهات المهتمة بالموضوع لمعرفة مدى رغبتهم في الاستثمار بالكويت.

ولفت الفهد الى ان من السابق لاوانه تحديد حصة الجهات الحكومية في خصخصة البورصة لان المشغل العالمي قد يطلب السيطرة على حصة كبيرة من الطرح ، وهناك مرونة كبيرة من قبل الجهات الحكومية المتقدمة بطلبات للمشاركة في الخصخصة حول حصتها وستقوم الهيئة باتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه ان هذا العقد جاء تتويجا لجهود وعمل مستمر وهناك توافق بين الجهات المشتركة في المشروع وهناك حالة من التفاؤل من مستقبل خصخصة السوق.