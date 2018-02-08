«أسيكو» تشارك بدعم منتدى «نقاط» عن الثروة البشرية للاستثمار في الإبداع

قامت مجموعة أسيكو للصناعات بدعم والمشاركة في أحدث منتديات مؤسسة «نقاط» الذي أقيم تحت عنوان «الثروة البشرية للاستثمار في الإبداع لأجل التأثير الاجتماعي» في مركز جابر الأحمد الثقافي، إذ جاءت هذه المشاركة من منطلق إيمان الشركة بأهمية دفع الاقتصاد الإبداعي في الكويت بهدف تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال تكريم الشركة في المنتدى، قالت مديرة إدارة الموارد البشرية في الشركة، مريم الدوري، أن رعاية الشركة لهذا المنتدى يأتي ضمن ستراتيجية الشركة بالاستثمار في القدرات البشرية ودعم كل ما يهدف إلى تنمية مهارات الأفراد من أجل تطوير مستقبل الكويت. وأثنت الشركة رؤية ودور مؤسسى «نقاط» في خلق منصة إبداعية لتبادل ومشاركة الأفكار والأعمال تدعم الإنتاجية وتلهم المشاركين.

وأضافت الدوري أن «أسيكو» تؤمن بأهمية تطوير الأفراد لثقافتهم وفكرهم الإبداعي وهذا ما تتوجه إليه المجموعة تجاه موظفيها، مشيرة إلى أن تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية بات هدفاً وركيزة أساسية ومسؤولية اجتماعية تحملها الشركة على عاتقها لتطوير أدائهم.

وشددت على أهمية المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن يقوم بها القطاع الخاص تجاه جيل الكويت الجديد، لافتة إلى أن «أسيكو» تقوم بهذا الدور من خلال غرس قيم العطاء لدى العاملين والعملاء.

كما أوضحت الدوري عن عمل أسيكو تجاه خلق نظام بيئي مستدام للمبدعين والمبادرين الذين هم سيكون لهم دور أساسي في مستقبل الكويت الاقتصادي، كما تحرص «أسيكو» على استمرار الشراكة مع «نقاط» وأتت مساندة أسيكو للمنتدى والذي كان ضمن سلسلة من الفعاليات والجلسات الفكرية تجولت بها مؤسسة نقاط في أسواق منطقة الخليج ترسيخاً لعلاقة المجموعة مع مجتمعات الأسواق التي تعمل بها وهي بالإضافة إلى الكويت السعودية وقطر والإمارات.