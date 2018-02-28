أشكناني: مقترح إسقاط الأحكام ضحك على الذقون من أجل المصالح والكراسي

أكدت الناشطة د.خديجة اشكناني ان المقترح النيابي اسقاط الاحكام ما هو الا ضحك على الذقون للمحافظة على المصالح والكراسي.

وقالت اشكناني: يجب التفريق بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة، ما يترتب عليه المساس بهيبة الدولة واسقاطها، لذا علينا المحافظة على الدولة وهيبة القانون.

واضافت: ان العفو الشامل يعني ان الفعل الذي ارتكب لا يمثل جريمة ويترتب عليه الغاء الاحكام وبذلك يكون الفعل المرتكب مشروعا وتصبح سابقة تتم المطالبة بها، اما العفو عن العقوبة وهي من حقوق سمو الامير، فهي تكون اما بتخفيف العقوبة او الغائها وفي هذه الحالة يظل الفعل المرتكب جريمة ولكن من دون عقوبة.

واشارت الى ان اقتحام مجلس الامة جعل طالبا يقتحم مدرسته ويعبث بمحتوياتها ليعبر عن استيائه، فأي قدوة يقدمونها مقابل ماذا؟