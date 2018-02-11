د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

الندم هو شعور المرء بالذنب والحسرة بسبب قيامه أو امتناعه عن القيام بأشياء وبتصرفات أدرك لاحقاً أهميتها في مسيرة حياته، ويشعر البعض بالندم عندما يكبرون في العمر، ويدركون، ربما متأخراً انه كان يجدر بهم قول كلام معين لأنفسهم أو للآخرين المقربين إليهم، أو من تعاملوا معهم في الحياة العامة أو عجزوا ربما بإرادتهم الاختيارية عن القيام بتصرف معين أدركوا لاحقاً، وربما بعد سنوات أنه كان حرياً بهم القيام به مباشرة من دون تردد، فالانطباعات وردود الفعل الشخصية يتغير لونها، وربما طعمها مع مرور الوقت وستبقى آثارها السلبية، أو الايجابية منطبعة في النفس الانسانية، وربما حتى النهاية، لكن ما يلي هي بعض أشياء لن يندم عليها المرء عندما يكبر في العمر:

-لن يندم الانسان السوي على تَخْصِيص أكبر قدر من وقته للاهتمام بعائلته وبالمقربين إليه، وبخاصة شريكه في الحياة الزوجية وأبنائه وبناته، وربما أحفاده.

-لن يندم الانسان المنضبط مالياً على حرصه الشديد على عدم الوقوع في الدين.

-لن يندم الانسان الحر على التخلص مبكراً من قيود القبلية والطائفية والنخبوية السلبية والتي حرمته في السابق من عيش حياة إنسانية مستقلة ومتكاملة ومُجزية.

-الانسان المتسامح لن يندم على تسامحه وبخاصة في بيئة محيطة تكاد تفيض بعدم التسامح وبالتعصب الاعمى.

-لن يندم الانسان على مساعدته للآخرين وبخاصة المحتاجين منهم.

-لن يندم المرء على الاستماع والانصات، بشكل جيد، لمن كانوا يطلبون منه فقط الاصغاء الحسن إليهم.

-لن يشعر بالندم لاحقاً من حرص على عدم تقديم عقله وقلبه الحرين قرابين مجانية على أطباق من فضة للانتهازيين وللمتمصلحين وللمتنفذين القبليين والطائفيين والنخبويين والمتحزبين.

-لن يندم الانسان السوي على الاخلاص لمجتمعه ولوطنه ولقيادته الحكيمة.

-لن يندم الانسان على ضبط نفسه وتملك أعصابه وعدم انقياده للغضب الاحمق وللانفعالات السلبية.

-لن يندم الانسان السوي على التخلص بشكل متواصل من الاوهام والخزعبلات والانطباعات الزائفة التي يحاول غرسها في عقله وقلبه المتشائمون وأصحاب العقول السوداوية.

-الواثق من نفسه لن يندم على أي شيء إطلاقاً.

* كاتب كويتي

@aljenfawi1969